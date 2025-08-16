Наши спецназовцы взяли в плен двух оккупантов, которые пытались установить флаг России в Донецкой области. ВИДЕО

Бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады взяли в плен двух российских захватчиков, которые пытались установить флаг России в селе Андреевка-Клевцово Донецкой области.

Они получили задание от командиров снять короткое видео с флагом РФ для пропаганды, чтобы продемонстрировать постановочные "захваты" населенных пунктов, сообщает Цензор.НЕТ.

