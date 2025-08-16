РУС
Наши спецназовцы взяли в плен двух оккупантов, которые пытались установить флаг России в Донецкой области. ВИДЕО

Бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады взяли в плен двух российских захватчиков, которые пытались установить флаг России в селе Андреевка-Клевцово Донецкой области.

Они получили задание от командиров снять короткое видео с флагом РФ для пропаганды, чтобы продемонстрировать постановочные "захваты" населенных пунктов, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Силы обороны уничтожили систему РЭБ, орудие, полевой склад боеприпасов, антенны связи, укрытие с пехотой. ВИДЕО

армия РФ (20316) Донецкая область (10506) пленные (2211) ГУР (551) Волновахский район (339) Андреевка (6)
До речі по оцім "коротким відео" з орко-каналів наш улюблений дікстейт робить свої карти...
16.08.2025 16:05 Ответить
Хотіли наПОТУЖнічать нам під двері... 💩💩💩💩🏳️‍🌈💩💩💩
16.08.2025 16:08 Ответить
Двоих? Класс.
16.08.2025 16:08 Ответить
що тобі не так? ти відео дився?
16.08.2025 16:44 Ответить
Сховали їм той прапор в надійне місце?
16.08.2025 16:10 Ответить
Вони про це подумали - тому не взяли флагшток...
16.08.2025 16:19 Ответить
Поручнику, мовчати про місце схову зі флагштоком!
16.08.2025 16:22 Ответить
За власівську ганчірку треба було добити...
16.08.2025 17:06 Ответить
Триколор им в задницу
16.08.2025 17:13 Ответить
 
 