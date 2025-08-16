Силы обороны уничтожили систему РЭБ, орудие, полевой склад боеприпасов, антенны связи, укрытия с пехотой.. ВИДЕО

На Купянском направлении бойцы бригады "Буревій" продолжают системно уничтожать врага, нанеся прицельные удары по средствам РЭБ, орудию, полевому складу боеприпасов и укрытиям с пехотой.

Об этом сообщили на странице Первой президентской бригады НГУ "Буревій", информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты меняют маршруты, прячут технику и обустраивают новые позиции. Несмотря на это их планы всегда заканчиваются одинаково: мы методично выбиваем их из укреплений, находим цель и превращаем ее в обломки", - говорится в сообщении.

