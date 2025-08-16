РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9438 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
388 0

Силы обороны уничтожили систему РЭБ, орудие, полевой склад боеприпасов, антенны связи, укрытия с пехотой.. ВИДЕО

На Купянском направлении бойцы бригады "Буревій" продолжают системно уничтожать врага, нанеся прицельные удары по средствам РЭБ, орудию, полевому складу боеприпасов и укрытиям с пехотой.

Об этом сообщили на странице Первой президентской бригады НГУ "Буревій", информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты меняют маршруты, прячут технику и обустраивают новые позиции. Несмотря на это их планы всегда заканчиваются одинаково: мы методично выбиваем их из укреплений, находим цель и превращаем ее в обломки", - говорится в сообщении.

Смотрите: Бойцы Нацполиции провели операцию на Торецком направлении: один оккупант застрелился, второй - сдался в плен. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20316) ликвидация (3965) Национальная гвардия (2206)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 