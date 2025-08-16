РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9438 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
1 890 4

Бойцы Нацполиции провели операцию на Торецком направлении: один оккупант застрелился, второй — сдался в плен. ВИДЕО

На Торецком направлении аэроразведчики бригады "Хищник" провели уникальную операцию. В результате один российский штурмовик застрелился, а другой - бывший игрок сборной России по регби - сдался в плен после того, как получил с дрона записку: "Хочешь жить - иди за дроном".

Об этой истории рассказали на странице бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Все началось, когда на позиции выдвигались два штурмовика РФ. "Наши аэроразведчики из группы бомберов встретили их с неба. Точные сбрасывания - один раненый не выдержал и застрелился на месте. Другой - едва дышит, поднимает руки, просит пощады", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Российские солдаты, увидев дроны, падают, пытаются подстрелить БпЛА и бросаются наутек. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20316) Нацполиция (16700) пленные (2211)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стріляються, частіш всього, ті кацапи, які себе бачать у "Миротворці"... А потрапляють саме тому, що натворили щось в Україні. Відкрить же нескладно... Бояться, що до суду не доживуть - по собі судять... (хлопці наші розказували).
показать весь комментарий
16.08.2025 15:31 Ответить
"Я не шел убивать Украинцев..." Я просто хотел посмотреть модели унитазов какие у них есть.
показать весь комментарий
16.08.2025 16:45 Ответить
Якесь дурне запитання про його відчуття на українскій землі! Тварина йшла вбивати та грабувати!
показать весь комментарий
16.08.2025 17:04 Ответить
Їм (режиму зелнських-єрмаків)) зараз крайнє потрібно відпіарити і прославити ментів, показати що нацполіція теж (типа) "воює". Бачте - аж 2 (два, Карле!) штурмовика полізли на наші позиції і ми їх типа "героїчно" знешкодили. На фоні одного полоненого сфоткалися аж 4 (чотири, Карле!) мусора. Герої, чуєш, Клиименку - Героїв їм негайно!, Звання, зірочки, премії. Дуже скоро ви режиму понадобитесь _ режим Зеленського тріщить зі всіх позицій (навіть з Аляски - не замітилисьте?)
Та, найголовніше - вони Зеленському допоможуть як мертвому припарка.Як допомогло в Криму, на Донбасі, як свого часу "допомогли" Януковичу. Народ Український і Армія скинуть цей злодюжний продажний брехливий нарив, чекати вже недовго!
показать весь комментарий
16.08.2025 17:37 Ответить
 
 