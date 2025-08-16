1 890 4
Бойцы Нацполиции провели операцию на Торецком направлении: один оккупант застрелился, второй — сдался в плен. ВИДЕО
На Торецком направлении аэроразведчики бригады "Хищник" провели уникальную операцию. В результате один российский штурмовик застрелился, а другой - бывший игрок сборной России по регби - сдался в плен после того, как получил с дрона записку: "Хочешь жить - иди за дроном".
Об этой истории рассказали на странице бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Все началось, когда на позиции выдвигались два штурмовика РФ. "Наши аэроразведчики из группы бомберов встретили их с неба. Точные сбрасывания - один раненый не выдержал и застрелился на месте. Другой - едва дышит, поднимает руки, просит пощады", - говорится в сообщении.
Та, найголовніше - вони Зеленському допоможуть як мертвому припарка.Як допомогло в Криму, на Донбасі, як свого часу "допомогли" Януковичу. Народ Український і Армія скинуть цей злодюжний продажний брехливий нарив, чекати вже недовго!