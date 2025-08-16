1 738 5
Российские солдаты, увидев дроны, падают, пытаются подстрелить БПЛА и бросаются в бегство. ВИДЕО
Бойцы Пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" ликвидировали российских захватчиков ударами дронов-камикадзе.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
От в це треба вкладатись!!