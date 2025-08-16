РУС
Российские солдаты, увидев дроны, падают, пытаются подстрелить БПЛА и бросаются в бегство. ВИДЕО

Бойцы Пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" ликвидировали российских захватчиков ударами дронов-камикадзе.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники атаковали технику врага, в том числе транспортные средства на Южном направлении фронта. ВИДЕО

армия РФ (20316) Госпогранслужба (6756) уничтожение (7674)
добре..
16.08.2025 13:27 Ответить
Санкції які працюють.
От в це треба вкладатись!!
16.08.2025 13:44 Ответить
16.08.2025 13:55 Ответить
Декількома потворами менше!
16.08.2025 14:37 Ответить
красівоє
16.08.2025 15:11 Ответить
 
 