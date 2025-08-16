РУС
Пограничники атаковали технику врага, в частности транспортные средства на южном направлении фронта. ВИДЕО

На Южном направлении фронта пограничники Бердянского отряда атаковали технику врага, в частности транспортные средства противника.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20316) Госпогранслужба (6756) уничтожение (7674)
