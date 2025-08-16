УКР
Прикордонники атакували техніку ворога, зокрема транспортні засоби на Південному напрямку фронту. ВIДЕО

На Південному напрямку фронту прикордонники Бердянського загону атакували техніку ворога, зокрема транспортні засоби противника.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

