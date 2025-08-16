Прикордонники атакували техніку ворога, зокрема транспортні засоби на Південному напрямку фронту. ВIДЕО
На Південному напрямку фронту прикордонники Бердянського загону атакували техніку ворога, зокрема транспортні засоби противника.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
