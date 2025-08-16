6 482 21
Полонений окупант під час зачистки позицій: "Я немножко сейчас в ах#е". ВIДЕО
Бійці 1-ої роти "Warriors Cartel" 2-го МехБату оприлюднили кадри штурмових дій, на яких видно, як вони просуваються вглиб ворожих позицій, зачищають бліндажі та беруть у полон окупантів.
Відео бойової роботи оприлюднили на сторінці Третього армійського корпусу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Під ногами — двохсоті, навколо — стрілкотня", - так описують бій у дописі.
Зазначається, що росіяни намагалися закріпитися й тримати оборону, але під тиском штурму залишали позиції. "Поранені кидали зброю і здавали контрольні точки одну за одною", - йдеться у повідомленні.
Увага! Ненормативна лексика!
