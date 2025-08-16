УКР
6 482 21

Полонений окупант під час зачистки позицій: "Я немножко сейчас в ах#е". ВIДЕО

Бійці 1-ої роти "Warriors Cartel" 2-го МехБату оприлюднили кадри штурмових дій, на яких видно, як вони просуваються вглиб ворожих позицій, зачищають бліндажі та беруть у полон окупантів.

Відео бойової роботи оприлюднили на сторінці Третього армійського корпусу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під ногами — двохсоті, навколо — стрілкотня", - так описують бій у дописі.

Зазначається, що росіяни намагалися закріпитися й тримати оборону, але під тиском штурму залишали позиції. "Поранені кидали зброю і здавали контрольні точки одну за одною", - йдеться у повідомленні.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Подільські десантники знищили ворожі дрони, російську піхоту, укриття, вогневі позиції та системи зв’язку. ВIДЕО

армія рф (18469) полон (1633)
От таким мужикам потрібно зарплати підвищувати а не мусорам, прокурорам і тиловим пацюкам
16.08.2025 10:31 Відповісти
І знов у коментарях всі краще знають що і кому там треба робити.
16.08.2025 10:07 Відповісти
Респект хлопцям! Слава ЗСУ!
16.08.2025 10:39 Відповісти
А повинен бути "множка" дохлий.
16.08.2025 10:05 Відповісти
16.08.2025 10:07 Відповісти
"німножка" застрелився і не був би в ах.е
16.08.2025 10:16 Відповісти
дура нагуляна, обмінювати на наших хлопців мабуть тебе будемо?
16.08.2025 11:14 Відповісти
🫡🇺🇦
16.08.2025 10:09 Відповісти
16.08.2025 10:31 Відповісти
Краще би був нямножка у Кобзона. Одна ніжка та ручка тут а друга ніжка та ручка нямножка там.
16.08.2025 10:31 Відповісти
ще один "воїн" на обмін може тебе віддати за наших хлопців?
16.08.2025 11:16 Відповісти
Я бачу шо ви товарищуєте з психіатром а не з почуттям гумору. А дарма.
16.08.2025 11:24 Відповісти
16.08.2025 10:39 Відповісти
Якщо вже берете полонених, то чіпляйте їм на голову камеру і пускайте перед собою щоб показували ворожі позиції і пропонували своїм здаватися
16.08.2025 10:40 Відповісти
3- ка молодці хлопці вміють працювати.
16.08.2025 10:45 Відповісти
Украине нужно договориться со странами куда уехали Украинские мужчины призывного возраста их там по последним данным 1 260 000 млн даже отобрать тысяч 450 этого хвать что бы отбить все области включая и Крым я не понимаю уже можно было с Евросоюзом договориться о возврате даже принудительном мужчин призывного возраста, есть даже статья в уставе ООН что страна которая подверглась нападению имеет права запросить о возвращение своих людей призывного возраста обратно на родину если вернуть этих мужчин вы пополните все свои бригады и армейский корпуса даже будет стратегический резерв, но также почему власти Украины не хотят принимать у себя Украинце которые живут в средней азии я сам живу в Казахстане но мне что бы приехать в Украину нужно собрать кучу документов и получить официальное разрешение на въезд, и потом 5 лет жить что бы получить паспорт в средней азии живет без малого 400 тыс Украинцев почему среди них не проводят рекрутинг
16.08.2025 11:03 Відповісти
тобто в Україні чоловіки вже закінчились?

і я тобі навіть більше напишу: єврей зЄлЄнскій ВЖЕ ПРОСРАВ 150% української армії, починаю чи з лютого 2022 року. вгадай з першого разу, що буде зі всіма наступними, хто попаде в українську армію?
даю підказку: два єврея зЄлЄнскій і пукін-шаломов готові воювати до останнього українця! навіть кордони спеціально для цього закрили і перед нападом в 2014 році забрали ядерку в 1994 році!
16.08.2025 12:17 Відповісти
ти так тут пишеш ніби ти не українець і не чоловік.
16.08.2025 12:45 Відповісти
А де ж ті адепти української мови, чому вони не на передкі??? Чому вони не бажають контролювати мовне спілкування захистників??
16.08.2025 11:05 Відповісти
Молодці, хлопці! Нехай вас Бог береже!
16.08.2025 11:48 Відповісти
16.08.2025 12:15 Відповісти
Молоді козаки **@шать орду! Музика для серця. Слава молодим Героям! Смерть скаженій псоті 👿
16.08.2025 12:54 Відповісти
смотрю наши так и не научились с орками воевать !!! сигаретку - кушать ???((( а привязать его к дереву и спалить нахххх за тех раненых которые они наших ЗАМУЧИЛИ ???!!!((( слабо ???(((
16.08.2025 13:13 Відповісти
 
 