Полонений окупант під час зачистки позицій: "Я немножко сейчас в ах#е". ВIДЕО

Бійці 1-ої роти "Warriors Cartel" 2-го МехБату оприлюднили кадри штурмових дій, на яких видно, як вони просуваються вглиб ворожих позицій, зачищають бліндажі та беруть у полон окупантів.

Відео бойової роботи оприлюднили на сторінці Третього армійського корпусу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під ногами — двохсоті, навколо — стрілкотня", - так описують бій у дописі.

Зазначається, що росіяни намагалися закріпитися й тримати оборону, але під тиском штурму залишали позиції. "Поранені кидали зброю і здавали контрольні точки одну за одною", - йдеться у повідомленні.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Подільські десантники знищили ворожі дрони, російську піхоту, укриття, вогневі позиції та системи зв’язку. ВIДЕО