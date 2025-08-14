Подільські десантники знищили ворожі дрони, російську піхоту, укриття, вогневі позиції та системи зв’язку. ВIДЕО
Підрозділи 46-ої окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ завдали чергової серії прицільних ударів по окупантах, ліквідувавши техніку, живу силу та їхні позиції.
Подільські десантники діють злагоджено та чітко: знаходять замаскованого ворога, вибивають тих, хто намагається закріпитися, та знищують усіх, хто рухається, інформує Цензор.НЕТ.
Результатом злагодженої роботи стали знищені ворожі дрони, піхота, укриття, вогневі позиції та системи зв’язку.
Amber
14.08.2025 00:26
Luiza
14.08.2025 00:44
