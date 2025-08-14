УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4906 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
233 2

Подільські десантники знищили ворожі дрони, російську піхоту, укриття, вогневі позиції та системи зв’язку. ВIДЕО

Підрозділи 46-ої окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ завдали чергової серії прицільних ударів по окупантах, ліквідувавши техніку, живу силу та їхні позиції.

Подільські десантники діють злагоджено та чітко: знаходять замаскованого ворога, вибивають тих, хто намагається закріпитися, та знищують усіх, хто рухається, інформує Цензор.НЕТ.

Результатом злагодженої роботи стали знищені ворожі дрони, піхота, укриття, вогневі позиції та системи зв’язку.

Також дивіться: Окупант підірвався протитанковою міною, намагаючись закинути її до укриття наших бійців. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18449) ліквідація (4343) 46 окрема аеромобільна бригада (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нашим Воінам респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
14.08.2025 00:26 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 00:44 Відповісти
 
 