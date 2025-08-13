УКР
Окупант підірвався протитанковою міною, намагаючись закинути її до укриття наших бійців. ВIДЕО

Українські військові показали випадкову самоліквідацію окупанта, який намагався знищити наше укриття.

Як повідомляють бійці 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57 ОМПБр, оприлюднені кадри були зняті на Харківщині, інформує Цензор.НЕТ.

Так, для зачищення Вовчанська від ворожої присутності наші бійці почали використовувати протитанкові міни, знищуючи руїни, в яких ховаються російські штурмовики.

На опублікованому відео можна побачити противника, який пробирається з міною через зруйноване місто, очевидно, плануючи підірвати нею українських захисників, однак в якийсь момент міна детонує просто у нього у руках.

Дивіться: Бійці 5 ОШБр знищили кілька будівель, де ховалися росіяни, а також влучно атакували бліндаж. ВIДЕО

армія рф (18449) ліквідація (4343) 57 окрема мотопіхотна бригада (109) Вовчанськ (459) Харківська область (1456) Чугуївський район (201)
Відмучився
13.08.2025 22:53 Відповісти
Сподіваюсь наші всі живі і здорові🙏🙏🙏
13.08.2025 22:54 Відповісти
Пистец, сталінград відпочиває😡
13.08.2025 23:00 Відповісти
До московської війни прутня, з 2014 року, такого в Україні, не було!!!
Самець прутень, він же, кабаєв, мізулін, кріваногіх, бліда моль, обмилок, і просто ******, уявив себе, послідовником фюлєра, адіка Австрійськага…
Але Українці, дали йому по рилу, поки зеленський, з Оманським ларьочником, не знищив воєнне управління України, разом з командою Задорожного!!
13.08.2025 23:11 Відповісти
вижив чи ні?
13.08.2025 23:11 Відповісти
Це був доказ існування бога.
13.08.2025 23:20 Відповісти
Піші кацапи вже на протитанкових підриваються.
13.08.2025 23:22 Відповісти
 
 