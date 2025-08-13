2 049 7
Окупант підірвався протитанковою міною, намагаючись закинути її до укриття наших бійців. ВIДЕО
Українські військові показали випадкову самоліквідацію окупанта, який намагався знищити наше укриття.
Як повідомляють бійці 34-го окремого мотопіхотного батальйону 57 ОМПБр, оприлюднені кадри були зняті на Харківщині, інформує Цензор.НЕТ.
Так, для зачищення Вовчанська від ворожої присутності наші бійці почали використовувати протитанкові міни, знищуючи руїни, в яких ховаються російські штурмовики.
На опублікованому відео можна побачити противника, який пробирається з міною через зруйноване місто, очевидно, плануючи підірвати нею українських захисників, однак в якийсь момент міна детонує просто у нього у руках.
