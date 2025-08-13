РУС
Оккупант подорвался на противотанковой мине, пытаясь забросить ее в укрытие наших бойцов. ВИДЕО

Украинские военные показали случайную самоликвидацию оккупанта, который пытался уничтожить наше укрытие.

Как сообщают бойцы 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й ОМПБр, обнародованные кадры были сняты на Харьковщине, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, для зачистки Волчанска от вражеского присутствия наши бойцы начали использовать противотанковые мины, уничтожая руины, в которых прячутся российские штурмовики.

На опубликованном видео можно увидеть противника, который пробирается с миной через разрушенный город, очевидно, планируя взорвать ею украинских защитников, однако в какой-то момент мина детонирует прямо у него в руках.

Смотрите: Бойцы 5 ОШБр уничтожили несколько зданий, где прятались россияне, а также метко атаковали блиндаж. ВИДЕО

армия РФ (20297) ликвидация (3954) 57 отдельная мотопехотная бригада (108) Волчанск (431) Харьковская область (1440) Чугуевский район (199)
Відмучився
показать весь комментарий
13.08.2025 22:53 Ответить
Сподіваюсь наші всі живі і здорові🙏🙏🙏
показать весь комментарий
13.08.2025 22:54 Ответить
Пистец, сталінград відпочиває😡
показать весь комментарий
13.08.2025 23:00 Ответить
До московської війни прутня, з 2014 року, такого в Україні, не було!!!
Самець прутень, він же, кабаєв, мізулін, кріваногіх, бліда моль, обмилок, і просто ******, уявив себе, послідовником фюлєра, адіка Австрійськага…
Але Українці, дали йому по рилу, поки зеленський, з Оманським ларьочником, не знищив воєнне управління України, разом з командою Задорожного!!
показать весь комментарий
13.08.2025 23:11 Ответить
вижив чи ні?
показать весь комментарий
13.08.2025 23:11 Ответить
Це був доказ існування бога.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:20 Ответить
Піші кацапи вже на протитанкових підриваються.
показать весь комментарий
13.08.2025 23:22 Ответить
Коли підори дохоходять до наших позицій, це, між іншим, пройоб нашої розвідки чи засобів дальнього ураження…
показать весь комментарий
13.08.2025 23:57 Ответить
 
 