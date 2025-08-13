Оккупант подорвался на противотанковой мине, пытаясь забросить ее в укрытие наших бойцов. ВИДЕО

Украинские военные показали случайную самоликвидацию оккупанта, который пытался уничтожить наше укрытие.

Как сообщают бойцы 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й ОМПБр, обнародованные кадры были сняты на Харьковщине, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, для зачистки Волчанска от вражеского присутствия наши бойцы начали использовать противотанковые мины, уничтожая руины, в которых прячутся российские штурмовики.

На опубликованном видео можно увидеть противника, который пробирается с миной через разрушенный город, очевидно, планируя взорвать ею украинских защитников, однако в какой-то момент мина детонирует прямо у него в руках.

