Бойцы 5-й ОШБр уничтожили несколько зданий, где прятались россияне, а также точно атаковали блиндаж. ВИДЕО

Ежедневно бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожают технику и живую силу оккупантов. На одном из направлений фронта украинские защитники уничтожили укрытие россиян, блиндаж.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

"Все, что казалось оккупантам безопасным, превратилось в руины и дым", - добавили бойцы.

