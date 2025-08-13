Бойцы 5-й ОШБр уничтожили несколько зданий, где прятались россияне, а также точно атаковали блиндаж. ВИДЕО
Ежедневно бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожают технику и живую силу оккупантов. На одном из направлений фронта украинские защитники уничтожили укрытие россиян, блиндаж.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
"Все, что казалось оккупантам безопасным, превратилось в руины и дым", - добавили бойцы.
