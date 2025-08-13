Украинские защитники отразили штурм, уничтожив танк, 4 багги, 4 мотоцикла, а также повредив БМП и ББМ. ВИДЕО
На Ореховском направлении бойцы 118-й отдельной механизированной бригады отбили очередную попытку вражеского механизированного штурма, уничтожив танк, четыре баги, четыре мотоцикла и ликвидировав 16 оккупантов, еще 10 - ранив.
Также украинские защитники повредили БМП и ББМ российских захватчиков, информирует Цензор.НЕТ.
