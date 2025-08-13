Українські захисники відбили штурм, знищивши танк, 4 багі, 4 мотоцикли, а також пошкодивши БМП і ББМ. ВIДЕО
На Оріхівському напрямку бійці 118-ої окремої механізованої бригади відбили чергову спробу ворожого механізованого штурму, знищивши танк, чотири багі, чотири мотоцикли та ліквідувавши 16 окупантів, ще 10 - поранивши.
Також українські захисники пошкодили БМП і ББМ російських загарбників, інформує Цензор.НЕТ.
