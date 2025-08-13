УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11088 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
446 0

Українські захисники відбили штурм, знищивши танк, 4 багі, 4 мотоцикли, а також пошкодивши БМП і ББМ. ВIДЕО

На Оріхівському напрямку бійці 118-ої окремої механізованої бригади відбили чергову спробу ворожого механізованого штурму, знищивши танк, чотири багі, чотири мотоцикли та ліквідувавши 16 окупантів, ще 10 - поранивши.

Також українські захисники пошкодили БМП і ББМ російських загарбників, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Завдано удару по тимчасовому місцю дислокації ворога в Бахмуті новим українським дроном "Прівєт-299". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18449) штурм (256) знищення (7975) Запорізька область (3955)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 