Бійці 5 ОШБр знищили кілька будівель, де ховалися росіяни, а також влучно атакували бліндаж. ВIДЕО
Щодня бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади нищать техніку й живу силу окупантів. На одному із напрямків фронту українські захисники знищили укриття росіян, бліндаж.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
"Все, що здавалося окупантам безпечним, перетворилося на руїни та дим", - додали бійці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль