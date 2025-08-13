УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10185 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
440 0

Бійці 5 ОШБр знищили кілька будівель, де ховалися росіяни, а також влучно атакували бліндаж. ВIДЕО

Щодня бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади нищать техніку й живу силу окупантів. На одному із напрямків фронту українські захисники знищили укриття росіян, бліндаж.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"Все, що здавалося окупантам безпечним, перетворилося на руїни та дим", - додали бійці.

Також дивіться: Українські захисники відбили штурм, знищивши танк, 4 багі, 4 мотоцикли, а також пошкодивши БМП і ББМ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18449) знищення (7975) 5 ОШБр (136)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 