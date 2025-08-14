1 693 2
Подольские десантники уничтожили вражеские дроны, российскую пехоту, укрытия, огневые позиции и системы связи. ВИДЕО
Подразделения 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ нанесли очередную серию прицельных ударов по оккупантам, ликвидировав технику, живую силу и их позиции.
Подольские десантники действуют слаженно и четко: находят замаскированного врага, выбивают тех, кто пытается закрепиться, и уничтожают всех, кто движется, информирует Цензор.НЕТ.
Результатом слаженной работы стали уничтожены вражеские дроны, пехота, укрытия, огневые позиции и системы связи.
