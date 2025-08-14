РУС
Подольские десантники уничтожили вражеские дроны, российскую пехоту, укрытия, огневые позиции и системы связи. ВИДЕО

Подразделения 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ нанесли очередную серию прицельных ударов по оккупантам, ликвидировав технику, живую силу и их позиции.

Подольские десантники действуют слаженно и четко: находят замаскированного врага, выбивают тех, кто пытается закрепиться, и уничтожают всех, кто движется, информирует Цензор.НЕТ.

Результатом слаженной работы стали уничтожены вражеские дроны, пехота, укрытия, огневые позиции и системы связи.

армия РФ (20305) ликвидация (3954) 46 отдельная аеромобильная бригада (5)
Нашим Воінам респект і подяка 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
14.08.2025 00:26 Ответить
14.08.2025 00:44 Ответить
 
 