Подразделения СБС ликвидировали 112 оккупантов в течение дня. ФОТОрепортаж

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 681 уникальную цель противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены, в частности:

  • 168 единиц личного состава, из которых 112 - ликвидировано;
  • 31 единицу автомобильной техники и 32 мотоцикла;
  • 18 артиллерийских систем и 2 единицы бронетехники.

Смотрите: Силы беспилотных систем поразили российский комплекс наблюдения "Муром", танк гаубицу и грузовик. ВИДЕО

"Кроме того, уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 15 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-12.08) уничтожено/поражено 8388 целей, из которых 1948 - личный состав противника", - говорится в сообщении.

Результаты работы подразделений СБС

ликвидация (3951) уничтожение (7654) Силы беспилотных систем (191) война в Украине (5643)


