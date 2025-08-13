Подразделения СБС ликвидировали 112 оккупантов в течение дня. ФОТОрепортаж
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 681 уникальную цель противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены, в частности:
- 168 единиц личного состава, из которых 112 - ликвидировано;
- 31 единицу автомобильной техники и 32 мотоцикла;
- 18 артиллерийских систем и 2 единицы бронетехники.
"Кроме того, уничтожено 25 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 15 точек вылета операторов БПЛА. Всего в течение августа (01-12.08) уничтожено/поражено 8388 целей, из которых 1948 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль