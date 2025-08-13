Підрозділи СБС ліквідували 112 окупантів протягом дня. ФОТОрепортаж
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 681 унікальну ціль противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Уражено, зокрема
- 168 одиниць особового складу, з яких 112 – ліквідовано;
- 31 одиницю автомобільної техніки та 32 мотоцикли;
- 18 артилерійських систем та 2 одиниці бронетехніки.
"Крім того, знищено 25 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 15 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–12.08) знищено/уражено 8388 цілей, з яких 1948 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
