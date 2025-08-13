УКР
Підрозділи СБС ліквідували 112 окупантів протягом дня. ФОТОрепортаж

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 681 унікальну ціль противника.

Уражено, зокрема

  • 168 одиниць особового складу, з яких 112 – ліквідовано;
  • 31 одиницю автомобільної техніки та 32 мотоцикли;
  • 18 артилерійських систем та 2 одиниці бронетехніки.

"Крім того, знищено 25 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 15 точок вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–12.08) знищено/уражено 8388 цілей, з яких 1948 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.

Результати роботи підрозділів СБС

ліквідація (4339) знищення (7967) Сили безпілотних систем (193) війна в Україні (5682)


