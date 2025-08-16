Пленный оккупант во время зачистки позиций: "Я немножко сейчас в ах#е". ВИДЕО

Бойцы 1-й роты "Warriors Cartel" 2-го МехБата обнародовали кадры штурмовых действий, на которых видно, как они продвигаются вглубь вражеских позиций, зачищают блиндажи и берут в плен оккупантов.

Видео боевой работы обнародовали на странице Третьего армейского корпуса, сообщает Цензор.НЕТ.

"Под ногами - двухсотые, вокруг - стрельба", - так описывают бой в заметке.

Отмечается, что россияне пытались закрепиться и держать оборону, но под давлением штурма оставляли позиции. "Раненые бросали оружие и сдавали контрольные точки одну за другой", - говорится в сообщении.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подольские десантники уничтожили вражеские дроны, российскую пехоту, укрытия, огневые позиции и системы связи. ВИДЕО