6 176 21

Пленный оккупант во время зачистки позиций: "Я немножко сейчас в ах#е". ВИДЕО

Бойцы 1-й роты "Warriors Cartel" 2-го МехБата обнародовали кадры штурмовых действий, на которых видно, как они продвигаются вглубь вражеских позиций, зачищают блиндажи и берут в плен оккупантов.

Видео боевой работы обнародовали на странице Третьего армейского корпуса, сообщает Цензор.НЕТ.

"Под ногами - двухсотые, вокруг - стрельба", - так описывают бой в заметке.

Отмечается, что россияне пытались закрепиться и держать оборону, но под давлением штурма оставляли позиции. "Раненые бросали оружие и сдавали контрольные точки одну за другой", - говорится в сообщении.

Внимание! Ненормативная лексика!

армия РФ (20316) плен (2681)
+21
От таким мужикам потрібно зарплати підвищувати а не мусорам, прокурорам і тиловим пацюкам
16.08.2025 10:31 Ответить
+9
І знов у коментарях всі краще знають що і кому там треба робити.
16.08.2025 10:07 Ответить
+6
Респект хлопцям! Слава ЗСУ!
16.08.2025 10:39 Ответить
А повинен бути "множка" дохлий.
16.08.2025 10:05 Ответить
І знов у коментарях всі краще знають що і кому там треба робити.
16.08.2025 10:07 Ответить
"німножка" застрелився і не був би в ах.е
16.08.2025 10:16 Ответить
дура нагуляна, обмінювати на наших хлопців мабуть тебе будемо?
16.08.2025 11:14 Ответить
🫡🇺🇦
16.08.2025 10:09 Ответить
От таким мужикам потрібно зарплати підвищувати а не мусорам, прокурорам і тиловим пацюкам
16.08.2025 10:31 Ответить
Краще би був нямножка у Кобзона. Одна ніжка та ручка тут а друга ніжка та ручка нямножка там.
16.08.2025 10:31 Ответить
ще один "воїн" на обмін може тебе віддати за наших хлопців?
16.08.2025 11:16 Ответить
Я бачу шо ви товарищуєте з психіатром а не з почуттям гумору. А дарма.
16.08.2025 11:24 Ответить
Респект хлопцям! Слава ЗСУ!
16.08.2025 10:39 Ответить
Якщо вже берете полонених, то чіпляйте їм на голову камеру і пускайте перед собою щоб показували ворожі позиції і пропонували своїм здаватися
16.08.2025 10:40 Ответить
3- ка молодці хлопці вміють працювати.
16.08.2025 10:45 Ответить
Украине нужно договориться со странами куда уехали Украинские мужчины призывного возраста их там по последним данным 1 260 000 млн даже отобрать тысяч 450 этого хвать что бы отбить все области включая и Крым я не понимаю уже можно было с Евросоюзом договориться о возврате даже принудительном мужчин призывного возраста, есть даже статья в уставе ООН что страна которая подверглась нападению имеет права запросить о возвращение своих людей призывного возраста обратно на родину если вернуть этих мужчин вы пополните все свои бригады и армейский корпуса даже будет стратегический резерв, но также почему власти Украины не хотят принимать у себя Украинце которые живут в средней азии я сам живу в Казахстане но мне что бы приехать в Украину нужно собрать кучу документов и получить официальное разрешение на въезд, и потом 5 лет жить что бы получить паспорт в средней азии живет без малого 400 тыс Украинцев почему среди них не проводят рекрутинг
16.08.2025 11:03 Ответить
тобто в Україні чоловіки вже закінчились?

і я тобі навіть більше напишу: єврей зЄлЄнскій ВЖЕ ПРОСРАВ 150% української армії, починаю чи з лютого 2022 року. вгадай з першого разу, що буде зі всіма наступними, хто попаде в українську армію?
даю підказку: два єврея зЄлЄнскій і пукін-шаломов готові воювати до останнього українця! навіть кордони спеціально для цього закрили і перед нападом в 2014 році забрали ядерку в 1994 році!
16.08.2025 12:17 Ответить
ти так тут пишеш ніби ти не українець і не чоловік.
показать весь комментарий
А де ж ті адепти української мови, чому вони не на передкі??? Чому вони не бажають контролювати мовне спілкування захистників??
показать весь комментарий
Молодці, хлопці! Нехай вас Бог береже!
показать весь комментарий
Молоді козаки **@шать орду! Музика для серця. Слава молодим Героям! Смерть скаженій псоті 👿
16.08.2025 12:54 Ответить
смотрю наши так и не научились с орками воевать !!! сигаретку - кушать ???((( а привязать его к дереву и спалить нахххх за тех раненых которые они наших ЗАМУЧИЛИ ???!!!((( слабо ???(((
16.08.2025 13:13 Ответить
 
 