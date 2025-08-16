6 176 21
Пленный оккупант во время зачистки позиций: "Я немножко сейчас в ах#е". ВИДЕО
Бойцы 1-й роты "Warriors Cartel" 2-го МехБата обнародовали кадры штурмовых действий, на которых видно, как они продвигаются вглубь вражеских позиций, зачищают блиндажи и берут в плен оккупантов.
Видео боевой работы обнародовали на странице Третьего армейского корпуса, сообщает Цензор.НЕТ.
"Под ногами - двухсотые, вокруг - стрельба", - так описывают бой в заметке.
Отмечается, что россияне пытались закрепиться и держать оборону, но под давлением штурма оставляли позиции. "Раненые бросали оружие и сдавали контрольные точки одну за другой", - говорится в сообщении.
Внимание! Ненормативная лексика!
і я тобі навіть більше напишу: єврей зЄлЄнскій ВЖЕ ПРОСРАВ 150% української армії, починаю чи з лютого 2022 року. вгадай з першого разу, що буде зі всіма наступними, хто попаде в українську армію?
даю підказку: два єврея зЄлЄнскій і пукін-шаломов готові воювати до останнього українця! навіть кордони спеціально для цього закрили і перед нападом в 2014 році забрали ядерку в 1994 році!