Російські солдати, угледівши дрони, падають, намагаються підстрелити БпЛА та кидаються навтьоки. ВIДЕО

Бійці Прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" ліквідували російських загарбників ударами дронів-камікадзе.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

армія рф (18469) Держприкордонслужба ДПСУ (6323) знищення (7987)
добре..
16.08.2025 13:27 Відповісти
Санкції які працюють.
От в це треба вкладатись!!
16.08.2025 13:44 Відповісти
16.08.2025 13:55 Відповісти
Декількома потворами менше!
16.08.2025 14:37 Відповісти
красівоє
16.08.2025 15:11 Відповісти
"Избиение шкодливых младенцев..."
16.08.2025 16:13 Відповісти
16.08.2025 16:35 Відповісти
як таргани на нашу землю лізуть
16.08.2025 16:36 Відповісти
 
 