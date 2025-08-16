2 557 8
Російські солдати, угледівши дрони, падають, намагаються підстрелити БпЛА та кидаються навтьоки. ВIДЕО
Бійці Прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" ліквідували російських загарбників ударами дронів-камікадзе.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
От в це треба вкладатись!!