Бійці Нацполіції провели операцію на Торецькому напрямку: один окупант застрелився, другий - здався в полон. ВIДЕО
На Торецькому напрямку аеророзвідники бригади "Хижак" провели унікальну операцію. Унаслідок цього один російський штурмовик застрелився, а інший — колишній гравець збірної Росії з регбі — здався в полон після того, як отримав із дрона записку: "Хочеш жити — йди за дроном".
Про цю історію розповіли на сторінці бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Все почалося, коли на позиції висувалися два штурмовики РФ. "Наші аеророзвідники з групи бомберів зустріли їх із неба. Влучні скиди — один поранений не витримав і застрелився на місці. Інший — ледь дихає, піднімає руки, просить пощади", - йдеться у повідомленні.
Та, найголовніше - вони Зеленському допоможуть як мертвому припарка.Як допомогло в Криму, на Донбасі, як свого часу "допомогли" Януковичу. Народ Український і Армія скинуть цей злодюжний продажний брехливий нарив, чекати вже недовго!