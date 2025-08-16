УКР
Бійці Нацполіції провели операцію на Торецькому напрямку: один окупант застрелився, другий - здався в полон. ВIДЕО

На Торецькому напрямку аеророзвідники бригади "Хижак" провели унікальну операцію. Унаслідок цього один російський штурмовик застрелився, а інший — колишній гравець збірної Росії з регбі — здався в полон після того, як отримав із дрона записку: "Хочеш жити — йди за дроном".

Про цю історію розповіли на сторінці бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Все почалося, коли на позиції висувалися два штурмовики РФ. "Наші аеророзвідники з групи бомберів зустріли їх із неба. Влучні скиди — один поранений не витримав і застрелився на місці. Інший — ледь дихає, піднімає руки, просить пощади", - йдеться у повідомленні.

Стріляються, частіш всього, ті кацапи, які себе бачать у "Миротворці"... А потрапляють саме тому, що натворили щось в Україні. Відкрить же нескладно... Бояться, що до суду не доживуть - по собі судять... (хлопці наші розказували).
показати весь коментар
16.08.2025 15:31 Відповісти
"Я не шел убивать Украинцев..." Я просто хотел посмотреть модели унитазов какие у них есть.
показати весь коментар
16.08.2025 16:45 Відповісти
Якесь дурне запитання про його відчуття на українскій землі! Тварина йшла вбивати та грабувати!
показати весь коментар
16.08.2025 17:04 Відповісти
Їм (режиму зелнських-єрмаків)) зараз крайнє потрібно відпіарити і прославити ментів, показати що нацполіція теж (типа) "воює". Бачте - аж 2 (два, Карле!) штурмовика полізли на наші позиції і ми їх типа "героїчно" знешкодили. На фоні одного полоненого сфоткалися аж 4 (чотири, Карле!) мусора. Герої, чуєш, Клиименку - Героїв їм негайно!, Звання, зірочки, премії. Дуже скоро ви режиму понадобитесь _ режим Зеленського тріщить зі всіх позицій (навіть з Аляски - не замітилисьте?)
Та, найголовніше - вони Зеленському допоможуть як мертвому припарка.Як допомогло в Криму, на Донбасі, як свого часу "допомогли" Януковичу. Народ Український і Армія скинуть цей злодюжний продажний брехливий нарив, чекати вже недовго!
показати весь коментар
16.08.2025 17:37 Відповісти
 
 