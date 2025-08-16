Бійці Нацполіції провели операцію на Торецькому напрямку: один окупант застрелився, другий - здався в полон. ВIДЕО

На Торецькому напрямку аеророзвідники бригади "Хижак" провели унікальну операцію. Унаслідок цього один російський штурмовик застрелився, а інший — колишній гравець збірної Росії з регбі — здався в полон після того, як отримав із дрона записку: "Хочеш жити — йди за дроном".

Про цю історію розповіли на сторінці бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції.

Все почалося, коли на позиції висувалися два штурмовики РФ. "Наші аеророзвідники з групи бомберів зустріли їх із неба. Влучні скиди — один поранений не витримав і застрелився на місці. Інший — ледь дихає, піднімає руки, просить пощади", - йдеться у повідомленні.

