УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9826 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
416 0

Сили оборони знищили систему РЕБ, гармату, польовий склад боєприпасів, антени зв’язку, укриття з піхотою. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку бійці бригади "Буревій" продовжують системно нищити ворога, завдавши прицільних ударів по засобах РЕБ, гарматі, польовому складу боєприпасів та укриттях із піхотою.

Про це повідомили на сторінці Першої президентської бригади НГУ "Буревій", інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти змінюють маршрути, ховають техніку та облаштовують нові позиції. Попри це їхні плани завжди закінчуються однаково: ми методично вибиваємо їх з укріплень, знаходимо ціль і перетворюємо її на уламки", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Бійці Нацполіції провели операцію на Торецькому напрямку: один окупант застрелився, другий - здався в полон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18469) ліквідація (4354) Національна гвардія (1619)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 