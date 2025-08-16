Сили оборони знищили систему РЕБ, гармату, польовий склад боєприпасів, антени зв’язку, укриття з піхотою. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку бійці бригади "Буревій" продовжують системно нищити ворога, завдавши прицільних ударів по засобах РЕБ, гарматі, польовому складу боєприпасів та укриттях із піхотою.

Про це повідомили на сторінці Першої президентської бригади НГУ "Буревій", інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти змінюють маршрути, ховають техніку та облаштовують нові позиції. Попри це їхні плани завжди закінчуються однаково: ми методично вибиваємо їх з укріплень, знаходимо ціль і перетворюємо її на уламки", - йдеться у повідомленні.

