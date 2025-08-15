Від окупантів зачищено 6 сіл на Добропільському напрямку, - 1 корпус НГУ "Азов"
За останні три доби в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ "Азов" разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника.
Про це ідеться в заяві корпусу "Азов", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.
Внаслідок активних дій в операційній зоні корпусу противник поніс значні втрати в живій силі:
- Безповоротні втрати – 271
- Санітарні втрати – 101
- Полон - 13
Також ворог втратив значну кількість техніки та озброєння.
Знищено та пошкоджено:
- 1 танк
- 2 бойові броньовані машини
- 37 одиниць авто та мототехніки
- 3 гармати
Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку продовжується.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дякуємо👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼