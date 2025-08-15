УКР
Новини Ситуація на Донеччині
3 012 16

Від окупантів зачищено 6 сіл на Добропільському напрямку, - 1 корпус НГУ "Азов"

азов

За останні три доби в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ "Азов" разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника.

Про це ідеться в заяві корпусу "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Внаслідок активних дій в операційній зоні корпусу противник поніс значні втрати в живій силі:
- Безповоротні втрати – 271
- Санітарні втрати – 101
- Полон - 13

Також ворог втратив значну кількість техніки та озброєння.
Знищено та пошкоджено:
- 1 танк
- 2 бойові броньовані машини
- 37 одиниць авто та мототехніки
- 3 гармати

Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку продовжується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуацію на Покровському напрямку вдалося стабілізувати. Проникнення росіян поблизу Покровська і Добропілля локалізоване, зараз триває знищення груп противника, - ОСУВ "Дніпро"

Автор: 

Донецька область (9313) Азов (805) Покровський район (893) Добропілля (64) Рубіжне (1) Золотий Колодязь (8) Нововодяне (4) Грузьке (2) війна в Україні (5726)
Топ коментарі
+19
Слава Героям! Так в нас час мало хороших новин! Хай вас Бог береже!
15.08.2025 21:17 Відповісти
+13
ЗСУ ❤️ Азов 🇺🇦 !!!
15.08.2025 21:22 Відповісти
+11
Пошинкували кацапську ковбасу
15.08.2025 21:15 Відповісти
15.08.2025 21:15 Відповісти
Це зрозуміло що АЗОВ - топ і найкрутіші пацики. в мене питання до ХХХ бригади яка доповідала в ОСУВ Дніпро що проникли 10-15 кацапів і про розміри прориву не доповідало поки кацапи самі не показали свій прорив
15.08.2025 22:09 Відповісти
Бояться сказати шо вони профукали - вже було - кацапи надавили - наші відійшли і мовчать і кацапи б"ють у бочину сусіду
15.08.2025 22:14 Відповісти
ти хоч би розумівся про які ділянки мова йшла, потім би писав! ну і хоча б deep state подивись, тут ось про що йде мова...
15.08.2025 22:35 Відповісти
Дякую за роботу, панове.
15.08.2025 21:16 Відповісти
15.08.2025 21:17 Відповісти
Дякуємо!!!
15.08.2025 21:17 Відповісти
15.08.2025 21:22 Відповісти
Дякуємо❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦
15.08.2025 21:23 Відповісти
Супер
15.08.2025 21:32 Відповісти
Наші Воіни Героі ,
дякуємо👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
15.08.2025 21:42 Відповісти
15.08.2025 21:50 Відповісти
Не зря орки Азова боятся.
15.08.2025 21:58 Відповісти
Слава Азову! Слава 3-му корпусу! Слава ЗСУ! Повертайтеся живими! Боже збережи їх усіх будь ласка!
15.08.2025 23:00 Відповісти
 
 