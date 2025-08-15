Від окупантів зачищено 6 сіл на Добропільському напрямку, - 1 корпус НГУ "Азов"

За останні три доби в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ "Азов" разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника.

Про це ідеться в заяві корпусу "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Внаслідок активних дій в операційній зоні корпусу противник поніс значні втрати в живій силі:

- Безповоротні втрати – 271

- Санітарні втрати – 101

- Полон - 13

Також ворог втратив значну кількість техніки та озброєння.

Знищено та пошкоджено:

- 1 танк

- 2 бойові броньовані машини

- 37 одиниць авто та мототехніки

- 3 гармати

Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку продовжується.

