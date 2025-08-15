Ситуацію на Покровському напрямку вдалося стабілізувати. Проникнення росіян поблизу Покровська і Добропілля локалізоване, зараз триває знищення груп противника, - ОСУВ "Дніпро"

Росіянам не вдалося ввести додаткові війська на Покровському напрямку і прорвати позиції Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне.Новини" розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Військовий зазначив, були побоювання, що після інфільтрації повз українські бойові порядки невеликих груп піхоти, росіяни спробують прорвати оборону всерйоз і спробують ввести бронетехніку.

"На щастя, їм не вдалося це зробити, бо була оперативна реакція, інфільтровані групи були зупинені та відсічені. Зараз вони жаліються в телеграм-каналах, що ось хлопці "голі-босі". Подивимося, що буде в наступні кілька днів. Але поки що вдалося запобігти негативному сценарію. Хоча, знову таки, краще було б цього взагалі не допускати, ніж потім в таких оперативних режимах гасити це полум’я", — зазначив речник ОСУВ "Дніпро".

