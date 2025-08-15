УКР
Новини Бойові дії на Покровському напрямку
Ситуацію на Покровському напрямку вдалося стабілізувати. Проникнення росіян поблизу Покровська і Добропілля локалізоване, зараз триває знищення груп противника, - ОСУВ "Дніпро"

зведення Генштабу

Росіянам не вдалося ввести додаткові війська на Покровському напрямку і прорвати позиції Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне.Новини" розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Військовий зазначив, були побоювання, що після інфільтрації повз українські бойові порядки невеликих груп піхоти, росіяни спробують прорвати оборону всерйоз і спробують ввести бронетехніку.

"На щастя, їм не вдалося це зробити, бо була оперативна реакція, інфільтровані групи були зупинені та відсічені. Зараз вони жаліються в телеграм-каналах, що ось хлопці "голі-босі". Подивимося, що буде в наступні кілька днів. Але поки що вдалося запобігти негативному сценарію. Хоча, знову таки, краще було б цього взагалі не допускати, ніж потім в таких оперативних режимах гасити це полум’я", — зазначив речник ОСУВ "Дніпро".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон-камікадзе нишпорить під плитами перекриття, знаходить замасковану позицію окупантів і знищує її. ВIДЕО

бойові дії (4472) війна в Україні (5726) ОСУВ Дніпро (14)
Ну да. На скільки днів стабілізували?
Клумби і дороги не дуже в обороні допомагають.
В говорили ж, готуйте місто
15.08.2025 11:40 Відповісти
Є дуже вагомі причини не вірити цій владі ze уп#рів.
15.08.2025 12:13 Відповісти
"Подвиг одного -- це злочин іншого".
15.08.2025 12:22 Відповісти
Takuju taktiku malenkimi grupami zajti v tyl ispolzyvali nemci 1 mirovoj vojne,togda ona opravdalas.Vidimo i teper ona efektna
15.08.2025 11:51 Відповісти
Pocemu eti diversantov grupi v tylu ************, ja nemogu poniat,za takoje nado uvolniat komandirov kto otvestveni za etot ucastok
15.08.2025 11:55 Відповісти
Є дуже вагомі причини не вірити цій владі ze уп#рів.
15.08.2025 12:13 Відповісти
"Подвиг одного -- це злочин іншого".
15.08.2025 12:22 Відповісти
Вже писав - проривається десь зо 20 орків - то чого їх зразу не задавити? - потім підходе ше зо 20 а за ними 500 і все - зайняли
15.08.2025 12:27 Відповісти
Кишку перерізали. Починають зачистку та ліквідацію груп ДРГ.
15.08.2025 12:27 Відповісти
Перерізали ) оголивши тим самим дніпровський напрямок, бо тушили чим могли. Бо звісно тільки новачок буде думати, що прорив буде на напрямку прориву.
15.08.2025 12:51 Відповісти
А я шо говорив---без паніки!
15.08.2025 12:41 Відповісти
Побачимо
15.08.2025 12:53 Відповісти
пишут укреплять город - какой город ? там где дрг прошло нет городов -
15.08.2025 13:02 Відповісти
Кишку перерізали. Починають зачистку та ліквідацію груп ДРГ. Тут згоден на 100%
15.08.2025 13:03 Відповісти
Десять мотивованих, ще з 14 року бригад, 320 тисяч мотивованих військових на початок 19 року військових, заборгованість перед військовими по виплатам зеленским у 21 році - 5 міліардів - то забаганки та політичні ігри Порошенко, знищеня ЗСУ з 320 тисяч до 140 тисяч саме на початку повного вторгнення, віддача бетоних фортифікаційних споруд зеленским з 19 року рашистам - а шо ви хотіли - оба...а більшість зеленского - перемоги? Тіки на гамномарафоні. А вчителя, начебто розумні створіння - але хрін там - їбану...і на всю голову - зеленский їх презедент - не можуть втримати увесь фронт - з Сумщини і по Миколаївщину.
15.08.2025 13:29 Відповісти
 
 