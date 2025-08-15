РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10408 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении
2 571 14

Ситуацию на Покровском направлении удалось стабилизировать. Проникновение россиян вблизи Покровска и Доброполья локализовано, сейчас продолжается уничтожение групп противника, — ОСГВ "Днепр".

сводка Генштаба

Россиянам не удалось ввести дополнительные войска на Покровском направлении и прорвать позиции Сил обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

Военный отметил, были опасения, что после инфильтрации мимо украинских боевых порядков небольших групп пехоты, россияне попытаются прорвать оборону всерьез и попытаются ввести бронетехнику.

"К счастью, им не удалось это сделать, потому что была оперативная реакция, инфильтрированные группы были остановлены и отсечены. Сейчас они жалуются в телеграм-каналах, что вот ребята "голые-босые". Посмотрим, что будет в следующие несколько дней. Но пока что удалось предотвратить негативный сценарий. Хотя, опять таки, лучше было бы этого вообще не допускать, чем потом в таких оперативных режимах тушить это пламя", - отметил спикер ОСГВ "Днепр".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон-камикадзе рыщет под плитами перекрытия, находит замаскированную позицию оккупантов и уничтожает ее. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4710) война в Украине (5687) ОСГВ Днепр (14)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ну да. На скільки днів стабілізували?
Клумби і дороги не дуже в обороні допомагають.
В говорили ж, готуйте місто
показать весь комментарий
15.08.2025 11:40 Ответить
+2
Є дуже вагомі причини не вірити цій владі ze уп#рів.
показать весь комментарий
15.08.2025 12:13 Ответить
+2
"Подвиг одного -- це злочин іншого".
показать весь комментарий
15.08.2025 12:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да. На скільки днів стабілізували?
Клумби і дороги не дуже в обороні допомагають.
В говорили ж, готуйте місто
показать весь комментарий
15.08.2025 11:40 Ответить
Takuju taktiku malenkimi grupami zajti v tyl ispolzyvali nemci 1 mirovoj vojne,togda ona opravdalas.Vidimo i teper ona efektna
показать весь комментарий
15.08.2025 11:51 Ответить
Pocemu eti diversantov grupi v tylu ************, ja nemogu poniat,za takoje nado uvolniat komandirov kto otvestveni za etot ucastok
показать весь комментарий
15.08.2025 11:55 Ответить
Є дуже вагомі причини не вірити цій владі ze уп#рів.
показать весь комментарий
15.08.2025 12:13 Ответить
А ти приїдь, перевір.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:46 Ответить
"Подвиг одного -- це злочин іншого".
показать весь комментарий
15.08.2025 12:22 Ответить
Вже писав - проривається десь зо 20 орків - то чого їх зразу не задавити? - потім підходе ше зо 20 а за ними 500 і все - зайняли
показать весь комментарий
15.08.2025 12:27 Ответить
Кишку перерізали. Починають зачистку та ліквідацію груп ДРГ.
показать весь комментарий
15.08.2025 12:27 Ответить
Перерізали ) оголивши тим самим дніпровський напрямок, бо тушили чим могли. Бо звісно тільки новачок буде думати, що прорив буде на напрямку прориву.
показать весь комментарий
15.08.2025 12:51 Ответить
А я шо говорив---без паніки!
показать весь комментарий
15.08.2025 12:41 Ответить
Побачимо
показать весь комментарий
15.08.2025 12:53 Ответить
пишут укреплять город - какой город ? там где дрг прошло нет городов -
показать весь комментарий
15.08.2025 13:02 Ответить
Кишку перерізали. Починають зачистку та ліквідацію груп ДРГ. Тут згоден на 100%
показать весь комментарий
15.08.2025 13:03 Ответить
Десять мотивованих, ще з 14 року бригад, 320 тисяч мотивованих військових на початок 19 року військових, заборгованість перед військовими по виплатам зеленским у 21 році - 5 міліардів - то забаганки та політичні ігри Порошенко, знищеня ЗСУ з 320 тисяч до 140 тисяч саме на початку повного вторгнення, віддача бетоних фортифікаційних споруд зеленским з 19 року рашистам - а шо ви хотіли - оба...а більшість зеленского - перемоги? Тіки на гамномарафоні. А вчителя, начебто розумні створіння - але хрін там - їбану...і на всю голову - зеленский їх презедент - не можуть втримати увесь фронт - з Сумщини і по Миколаївщину.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:29 Ответить
 
 