Ситуацию на Покровском направлении удалось стабилизировать. Проникновение россиян вблизи Покровска и Доброполья локализовано, сейчас продолжается уничтожение групп противника, — ОСГВ "Днепр".

Россиянам не удалось ввести дополнительные войска на Покровском направлении и прорвать позиции Сил обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

Военный отметил, были опасения, что после инфильтрации мимо украинских боевых порядков небольших групп пехоты, россияне попытаются прорвать оборону всерьез и попытаются ввести бронетехнику.

"К счастью, им не удалось это сделать, потому что была оперативная реакция, инфильтрированные группы были остановлены и отсечены. Сейчас они жалуются в телеграм-каналах, что вот ребята "голые-босые". Посмотрим, что будет в следующие несколько дней. Но пока что удалось предотвратить негативный сценарий. Хотя, опять таки, лучше было бы этого вообще не допускать, чем потом в таких оперативных режимах тушить это пламя", - отметил спикер ОСГВ "Днепр".

