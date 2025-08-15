Ситуацию на Покровском направлении удалось стабилизировать. Проникновение россиян вблизи Покровска и Доброполья локализовано, сейчас продолжается уничтожение групп противника, — ОСГВ "Днепр".
Россиянам не удалось ввести дополнительные войска на Покровском направлении и прорвать позиции Сил обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.
Военный отметил, были опасения, что после инфильтрации мимо украинских боевых порядков небольших групп пехоты, россияне попытаются прорвать оборону всерьез и попытаются ввести бронетехнику.
"К счастью, им не удалось это сделать, потому что была оперативная реакция, инфильтрированные группы были остановлены и отсечены. Сейчас они жалуются в телеграм-каналах, что вот ребята "голые-босые". Посмотрим, что будет в следующие несколько дней. Но пока что удалось предотвратить негативный сценарий. Хотя, опять таки, лучше было бы этого вообще не допускать, чем потом в таких оперативных режимах тушить это пламя", - отметил спикер ОСГВ "Днепр".
Клумби і дороги не дуже в обороні допомагають.
В говорили ж, готуйте місто