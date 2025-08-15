Украинский дрон-камикадзе рыщет под плитами перекрытия, находит замаскированную позицию оккупантов и уничтожает ее. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины смог провести беспилотник через разрушенные бетонные перекрытия и уничтожил хорошо замаскированную позицию оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись филигранной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Посмотрите, как украинский дрон 25-ки ювелирно, сначала рыщет под плитами перекрытия, которые остались то ли от дома, то ли от гаража, а потом все же попадает в накопанную и хорошо замаскированную позицию врага. Потому что не спрятаться от украинских дронов. Хотя на Покровском направлении сейчас самые адские бои, но в окрестностях города десантники до сих пор держат "крепость Лысовка" и не дают россиянам закрепиться в самом городе", - отмечается в комментарии к видео.

