Наземный дрон-камикадзе 25 ОПДБр уничтожил укрытие оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении украинские военные успешно применили наземный дрон-камикадзе для поражения позиций противника.
Как сообщается на опубликованных кадрах 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, управляемый беспилотный аппарат со взрывным зарядом заехал непосредственно в подвальное укрытие российских захватчиков, передает Цензор.НЕТ.
