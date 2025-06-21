РУС
Наземный дрон-камикадзе 25 ОПДБр уничтожил укрытие оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении украинские военные успешно применили наземный дрон-камикадзе для поражения позиций противника.

Как сообщается на опубликованных кадрах 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, управляемый беспилотный аппарат со взрывным зарядом заехал непосредственно в подвальное укрытие российских захватчиков, передает Цензор.НЕТ.

Хелоумазафака
показать весь комментарий
21.06.2025 15:47 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2025 16:07 Ответить
Прекрасно конечно что такие средства есть и они развиваются - но у меня просто вот такой вопрос как у непрофессионала. Где то с полгода назад я видел как наши бойцы взрывали дорогу. Наложили с полсотни ТМ-62 и гахнули. Можно опустить вопрос сколько это стоило, и какой был эффект когда взрывчатка подрывается на поверхности а не в глубине - но как минимум можно сделать выводы что в нашей армии есть какое то количество противотанковых мин. Вопрос заключается в следующем - почему при нашем вынужденом отступлении из населенного пункта не взорвать по такой мине в каждом подвале? Сколько я видел погребов в частных домах - ну в 99% случаев это не является монолитным бетонны сооружением на большой глубине. 10 кг взрывчатки в таком погребе практически гарантированно его разрушат. И оркам просто негде будет накапливаться, их потом не надо будет выбивать летающими и ездящими дронами, не нужно будет тем более штурмовать их в этих подвалах.
показать весь комментарий
21.06.2025 16:08 Ответить
Может потому, что это тупо некому делать?
показать весь комментарий
21.06.2025 17:18 Ответить
Бінго!
показать весь комментарий
21.06.2025 16:09 Ответить
Тук, тук, хто в тєрємочкі живе? Ой, вже не живе
показать весь комментарий
21.06.2025 16:25 Ответить
Добру роботу роблять Захисники України, поки зеленський з групою осіб з урядового кварталу, продовжують гадити, корупційними «сдєлками», а потім, легко тікають за кордон!
показать весь комментарий
21.06.2025 16:26 Ответить
Гарно гепнуло.
показать весь комментарий
21.06.2025 21:35 Ответить
 
 