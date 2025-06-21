УКР
Наземний дрон-камікадзе 25 ОПДБр знищив укриття окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку українські військові успішно застосували наземний дрон-камікадзе для ураження позицій противника.

Як повідомляють на опублікованих кадрах 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, керований безпілотний апарат із вибуховим зарядом заїхав безпосередньо до підвального укриття російських загарбників, передає Цензор.НЕТ.

армія рф (18832) ліквідація (4465) 25 окрема повітряно-десантна бригада (165)
Хелоумазафака
21.06.2025 15:47 Відповісти
21.06.2025 16:07 Відповісти
Прекрасно конечно что такие средства есть и они развиваются - но у меня просто вот такой вопрос как у непрофессионала. Где то с полгода назад я видел как наши бойцы взрывали дорогу. Наложили с полсотни ТМ-62 и гахнули. Можно опустить вопрос сколько это стоило, и какой был эффект когда взрывчатка подрывается на поверхности а не в глубине - но как минимум можно сделать выводы что в нашей армии есть какое то количество противотанковых мин. Вопрос заключается в следующем - почему при нашем вынужденом отступлении из населенного пункта не взорвать по такой мине в каждом подвале? Сколько я видел погребов в частных домах - ну в 99% случаев это не является монолитным бетонны сооружением на большой глубине. 10 кг взрывчатки в таком погребе практически гарантированно его разрушат. И оркам просто негде будет накапливаться, их потом не надо будет выбивать летающими и ездящими дронами, не нужно будет тем более штурмовать их в этих подвалах.
21.06.2025 16:08 Відповісти
Может потому, что это тупо некому делать?
21.06.2025 17:18 Відповісти
Бінго!
21.06.2025 16:09 Відповісти
Тук, тук, хто в тєрємочкі живе? Ой, вже не живе
21.06.2025 16:25 Відповісти
Добру роботу роблять Захисники України, поки зеленський з групою осіб з урядового кварталу, продовжують гадити, корупційними «сдєлками», а потім, легко тікають за кордон!
21.06.2025 16:26 Відповісти
Гарно гепнуло.
21.06.2025 21:35 Відповісти
 
 