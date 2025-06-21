4 015 8
Наземний дрон-камікадзе 25 ОПДБр знищив укриття окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку українські військові успішно застосували наземний дрон-камікадзе для ураження позицій противника.
Як повідомляють на опублікованих кадрах 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, керований безпілотний апарат із вибуховим зарядом заїхав безпосередньо до підвального укриття російських загарбників, передає Цензор.НЕТ.
