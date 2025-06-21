УКР
Воїни 77 ОАеМБр завдали точних ударів по ворогу та техніці на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Підрозділи 77-ої окремої аеромобільної бригади завдали точних ударів по ворогу та техніці на Купʼянському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

армія рф (18832) ліквідація (4465) 77 ОАБ (38)
хунта одобює...
21.06.2025 16:09 Відповісти
Обнулили чортів. Слава ДШВ!
21.06.2025 21:12 Відповісти
"Это нога - у кого надо нога".. )
22.06.2025 09:05 Відповісти
 
 