2 545 3
Воїни 77 ОАеМБр завдали точних ударів по ворогу та техніці на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Підрозділи 77-ої окремої аеромобільної бригади завдали точних ударів по ворогу та техніці на Купʼянському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ирина Александра
показати весь коментар21.06.2025 16:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Andrii Andriiash
показати весь коментар21.06.2025 21:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Anders Steiberg #582767
показати весь коментар22.06.2025 09:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль