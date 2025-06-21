РУС
2 545 3

Воины 77 ОАеМБр нанесли точные удары по врагу и технике на Купянском направлении. ВИДЕО

Подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады нанесли точные удары по врагу и технике на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Автор: 

армия РФ (20679) ликвидация (4072) 77 ОАБ (36)
хунта одобює...
показать весь комментарий
21.06.2025 16:09 Ответить
Обнулили чортів. Слава ДШВ!
показать весь комментарий
21.06.2025 21:12 Ответить
"Это нога - у кого надо нога".. )
показать весь комментарий
22.06.2025 09:05 Ответить
 
 