Воины 77 ОАеМБр нанесли точные удары по врагу и технике на Купянском направлении. ВИДЕО
Подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады нанесли точные удары по врагу и технике на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
