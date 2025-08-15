Український дрон-камікадзе нишпорить під плитами перекриття, знаходить замасковану позицію окупантів і знищує її. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України зміг провести безпілотник через зруйновані бетонні перекриття та знищив добре замасковану позицію окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис філігранної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Подивіться, як український дрон 25-ки ювелірно, спочатку нишпорить під плитами перекриття, які лишились чи то від будинку, чи то від гаражу, а потім все ж влучає в накопану і добре замасковану позицію ворога. Бо не сховатись від українських дронів. Хоч на Покровському напрямку нині найпекельніші бої, але на околицях міста десантники досі тримають "фортецю Лисівка" та не дають росіянам закріпитись у самому місті", - зазначається у коментарі до відео.

