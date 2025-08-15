УКР
Новини Бойові дії на Покровському напрямку
Український дрон-камікадзе нишпорить під плитами перекриття, знаходить замасковану позицію окупантів і знищує її. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України зміг провести безпілотник через зруйновані бетонні перекриття та знищив добре замасковану позицію окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис філігранної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Подивіться, як український дрон 25-ки ювелірно, спочатку нишпорить під плитами перекриття, які лишились чи то від будинку, чи то від гаражу, а потім все ж влучає в накопану і добре замасковану позицію ворога. Бо не сховатись від українських дронів. Хоч на Покровському напрямку нині найпекельніші бої, але на околицях міста десантники досі тримають "фортецю Лисівка" та не дають росіянам закріпитись у самому місті", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: Наземний дрон-камікадзе 25 ОПДБр знищив укриття окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

армія рф (18458) знищення (7981) 25 окрема повітряно-десантна бригада (161) дрони (5280)
Гарний хлопчик!
15.08.2025 10:06 Відповісти
Горите в аду руснявые выродки.
15.08.2025 10:13 Відповісти
Лайк!))
15.08.2025 10:59 Відповісти
Кацапи- дегенерати. Нормальна людина вже б зрозуміла що в Україні смерть а не гроші.
15.08.2025 11:02 Відповісти
Навігатор просто бог.
15.08.2025 11:13 Відповісти
 
 