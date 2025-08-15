От оккупантов зачищено 6 сел на Добропольском направлении, - 1 корпус НГУ "Азов"
За последние трое суток в полосе обороны на Покровском направлении силами и средствами 1 корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановлено продвижение противника.
Об этом говорится в заявлении корпуса "Азов", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вследствие поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.
Вследствие активных действий в операционной зоне корпуса противник понес значительные потери в живой силе:
- безвозвратные потери - 271;
- Санитарные потери - 101;
- плен - 13.
Также враг потерял значительное количество техники и вооружения.
Уничтожено и повреждено:
- 1 танк;
- 2 боевые бронированные машины;
- 37 единиц авто и мототехники;
- 3 орудия.
Проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается.
" 1 танк
- 2 бойові броньовані машини
- 37 одиниць авто та мототехніки
- 3 гармати" 🤣😂🤧
Гудеріан би усрався зі сміху.
Видно, що ********* не мають чим і ким воювати, а військово-політичні зрадники при владі в Україні та армії як можуть їм підігрують, руйнуючи ЗСУ зсередини, які вже навіть не здатні зупинити невеличку банду озброєних московських головорізів на 1 танку 2 БМП і мототехніці.
З такими успіхами кацапні Україну навіть завойовувати не буде потреби, зайдуть без жодного опору на все готове розмародерене й зруйноване.
дякуємо👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼