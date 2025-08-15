От оккупантов зачищено 6 сел на Добропольском направлении, - 1 корпус НГУ "Азов"

За последние трое суток в полосе обороны на Покровском направлении силами и средствами 1 корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановлено продвижение противника.

Об этом говорится в заявлении корпуса "Азов", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вследствие поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

Вследствие активных действий в операционной зоне корпуса противник понес значительные потери в живой силе:

- безвозвратные потери - 271;

- Санитарные потери - 101;

- плен - 13.

Также враг потерял значительное количество техники и вооружения.

Уничтожено и повреждено:

- 1 танк;

- 2 боевые бронированные машины;

- 37 единиц авто и мототехники;

- 3 орудия.

Проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается.

