Новости Донетчина
От оккупантов зачищено 6 сел на Добропольском направлении, - 1 корпус НГУ "Азов"

азов

За последние трое суток в полосе обороны на Покровском направлении силами и средствами 1 корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановлено продвижение противника.

Об этом говорится в заявлении корпуса "Азов", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вследствие поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

Вследствие активных действий в операционной зоне корпуса противник понес значительные потери в живой силе:
- безвозвратные потери - 271;
- Санитарные потери - 101;
- плен - 13.

Также враг потерял значительное количество техники и вооружения.
Уничтожено и повреждено:
- 1 танк;
- 2 боевые бронированные машины;
- 37 единиц авто и мототехники;
- 3 орудия.

Проведение стабилизационных действий на Добропольском направлении продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуацию на Покровском направлении удалось стабилизировать. Проникновение россиян вблизи Покровска и Доброполья локализовано, сейчас продолжается уничтожение групп противника, - ОСУВ "Днепр"

Донецкая область (10494) Азов (821) Покровский район (885) Доброполье (63) Рубежное (1) Золотой Колодезь (10) Нововодяное (4) Грузское (2) война в Украине (5687)
Топ комментарии
+20
Слава Героям! Так в нас час мало хороших новин! Хай вас Бог береже!
15.08.2025 21:17 Ответить
+15
ЗСУ ❤️ Азов 🇺🇦 !!!
15.08.2025 21:22 Ответить
+14
Пошинкували кацапську ковбасу
15.08.2025 21:15 Ответить
Пошинкували кацапську ковбасу
15.08.2025 21:15 Ответить
Це зрозуміло що АЗОВ - топ і найкрутіші пацики. в мене питання до ХХХ бригади яка доповідала в ОСУВ Дніпро що проникли 10-15 кацапів і про розміри прориву не доповідало поки кацапи самі не показали свій прорив
15.08.2025 22:09 Ответить
Бояться сказати шо вони профукали - вже було - кацапи надавили - наші відійшли і мовчать і кацапи б"ють у бочину сусіду
15.08.2025 22:14 Ответить
ти хоч би розумівся про які ділянки мова йшла, потім би писав! ну і хоча б deep state подивись, тут ось про що йде мова...
15.08.2025 22:35 Ответить
Оце так ударне угрупування, що здійснило оперативний прорив лінії оборони фронту на десятки кілометрів:
" 1 танк
- 2 бойові броньовані машини
- 37 одиниць авто та мототехніки
- 3 гармати" 🤣😂🤧

Гудеріан би усрався зі сміху.

Видно, що ********* не мають чим і ким воювати, а військово-політичні зрадники при владі в Україні та армії як можуть їм підігрують, руйнуючи ЗСУ зсередини, які вже навіть не здатні зупинити невеличку банду озброєних московських головорізів на 1 танку 2 БМП і мототехніці.
З такими успіхами кацапні Україну навіть завойовувати не буде потреби, зайдуть без жодного опору на все готове розмародерене й зруйноване.
15.08.2025 23:32 Ответить
Дякую за роботу, панове.
15.08.2025 21:16 Ответить
Слава Героям! Так в нас час мало хороших новин! Хай вас Бог береже!
15.08.2025 21:17 Ответить
Дякуємо!!!
15.08.2025 21:17 Ответить
ЗСУ ❤️ Азов 🇺🇦 !!!
15.08.2025 21:22 Ответить
Дякуємо❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦
15.08.2025 21:23 Ответить
Супер
15.08.2025 21:32 Ответить
Наші Воіни Героі ,
дякуємо👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
15.08.2025 21:42 Ответить
15.08.2025 21:50 Ответить
Не зря орки Азова боятся.
15.08.2025 21:58 Ответить
Слава Азову! Слава 3-му корпусу! Слава ЗСУ! Повертайтеся живими! Боже збережи їх усіх будь ласка!
15.08.2025 23:00 Ответить
Корпус ЗСУ - файні хлопці. Але вони північніше. А тут корпус НГУ. Теж молодці!
15.08.2025 23:09 Ответить
 
 