Танки спалили, піхоту добили: "Азовці" не дали ворогу закріпитися в Катеринівці. ВIДЕО
Захисники полку "Азов" показали відео знищення російських окупантів в Катеринівці на Торецькому напрямку, пише Цензор.НЕТ.
На ролику зафільмоване феєричне знищення ворожої піхоти, яка намагалася висадитися у зазначеному населеному пункті разом з броньованою технікою.
Там на них вже чекали бійці 12-ї бригади "Азовців". Ворожу техніку було спалено, а піхоту добито FPV-дронами.
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар20.08.2025 21:02 Відповісти Посилання
+7 Luiza
показати весь коментар20.08.2025 21:02 Відповісти Посилання
+5 Joe Sm
показати весь коментар20.08.2025 21:19 Відповісти Посилання
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
Або прискорене виробництво хароших рузьких.