Танки спалили, піхоту добили: "Азовці" не дали ворогу закріпитися в Катеринівці. ВIДЕО

Захисники полку "Азов" показали відео знищення російських окупантів в Катеринівці на Торецькому напрямку, пише Цензор.НЕТ.

На ролику зафільмоване феєричне знищення ворожої піхоти, яка намагалася висадитися у зазначеному населеному пункті разом з броньованою технікою.

Там на них вже чекали бійці 12-ї бригади "Азовців". Ворожу техніку було спалено, а піхоту добито FPV-дронами.

