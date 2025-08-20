УКР
Танки спалили, піхоту добили: "Азовці" не дали ворогу закріпитися в Катеринівці. ВIДЕО

Захисники полку "Азов" показали відео знищення російських окупантів в Катеринівці на Торецькому напрямку, пише Цензор.НЕТ.

На ролику зафільмоване феєричне знищення ворожої піхоти, яка намагалася висадитися у зазначеному населеному пункті разом з броньованою технікою. 

Там на них вже чекали бійці 12-ї бригади "Азовців". Ворожу техніку було спалено, а піхоту добито FPV-дронами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гаряче під Покровськом: оператори дронів "Сили Свободи" діляться кадрами знищення окупантів. ВIДЕО

знищення (8017) техніка (1891) Азов (806) fpv-дрон (154)
+12
Бригаді "Азов"-черговий респект...
20.08.2025 21:02
+7
Слава Азову !!!Слава ЗСУ !!! береже Вас Господь !!!❤️
20.08.2025 21:02
+5
Респект "Азову"!👍 Героям Слава!❤️💙💛
20.08.2025 21:19
нефуй шастать)
20.08.2025 21:02
У московитів-убивць, проходить «розпаковка» в Україні, за гроші від прутня і тютіної!!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
20.08.2025 21:03
Роз"їбали підорів!
20.08.2025 21:05
знищення російських окупантів

Або прискорене виробництво хароших рузьких.
20.08.2025 21:05
20.08.2025 21:08
не їж лайно
20.08.2025 21:18
А чому ж цього узбека відпустили?
20.08.2025 21:22
мабуть сильний був акцент,та та не такий хрипатий голос
20.08.2025 21:24
20.08.2025 21:18
Якби вся українська армія була такою вмотивованою !!! Ох і були б пі...джені москалі !!!
20.08.2025 21:34
 
 