Танки сожгли, пехоту добивали: "Азовцы" не дали врагу закрепиться в Катериновке. ВИДЕО

Защитники полка "Азов" показали видео уничтожения российских оккупантов в Катериновке на Торецком направлении, пишет Цензор.НЕТ.

На ролике снято феерическое уничтожение вражеской пехоты, которая пыталась высадиться в указанном населенном пункте вместе с бронированной техникой.

Там их уже ждали бойцы 12-й бригады "Азовцев". Вражеская техника была сожжена, а пехота добита FPV-дронами.

Топ комментарии
+12
Бригаді "Азов"-черговий респект...
показать весь комментарий
20.08.2025 21:02 Ответить
+7
Слава Азову !!!Слава ЗСУ !!! береже Вас Господь !!!❤️
показать весь комментарий
20.08.2025 21:02 Ответить
+5
Респект "Азову"!👍 Героям Слава!❤️💙💛
показать весь комментарий
20.08.2025 21:19 Ответить
нефуй шастать)
показать весь комментарий
20.08.2025 21:02 Ответить
У московитів-убивць, проходить «розпаковка» в Україні, за гроші від прутня і тютіної!!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
показать весь комментарий
20.08.2025 21:03 Ответить
Роз"їбали підорів!
показать весь комментарий
20.08.2025 21:05 Ответить
знищення російських окупантів

Або прискорене виробництво хароших рузьких.
показать весь комментарий
20.08.2025 21:05 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2025 21:08 Ответить
не їж лайно
показать весь комментарий
20.08.2025 21:18 Ответить
А чому ж цього узбека відпустили?
показать весь комментарий
20.08.2025 21:22 Ответить
мабуть сильний був акцент,та та не такий хрипатий голос
показать весь комментарий
20.08.2025 21:24 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2025 21:18 Ответить
Респект "Азову"!👍 Героям Слава!❤️💙💛
показать весь комментарий
20.08.2025 21:19 Ответить
Якби вся українська армія була такою вмотивованою !!! Ох і були б пі...джені москалі !!!
показать весь комментарий
20.08.2025 21:34 Ответить
 
 