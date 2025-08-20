Танки сожгли, пехоту добивали: "Азовцы" не дали врагу закрепиться в Катериновке. ВИДЕО

Защитники полка "Азов" показали видео уничтожения российских оккупантов в Катериновке на Торецком направлении, пишет Цензор.НЕТ.

На ролике снято феерическое уничтожение вражеской пехоты, которая пыталась высадиться в указанном населенном пункте вместе с бронированной техникой.

Там их уже ждали бойцы 12-й бригады "Азовцев". Вражеская техника была сожжена, а пехота добита FPV-дронами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Горячо под Покровском: операторы дронов "Силы Свободы" делятся кадрами уничтожения оккупантов. ВИДЕО