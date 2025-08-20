РУС
Горячо под Покровском: операторы дронов "Силы Свободы" делятся кадрами уничтожения оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов 4-го батальона Сила Свободы бригады Нацгвардии "Рубеж" выложили в сеть кадры бодрой резни российских оккупантов с яркими спецэффектами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под видео в телеграм-канале батальона говорится: "Враг штурмует, мы отражаем.Так каждый день".

Военные добавляют, что сейчас самая горячая точка фронта - Покровское направление.

Смотрите также: Российский ДРГшник на мотоцикле отправился в последний путь в Покровск, где его ждали украинские FPV-дроны. ВИДЕО

