Горячо под Покровском: операторы дронов "Силы Свободы" делятся кадрами уничтожения оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов 4-го батальона Сила Свободы бригады Нацгвардии "Рубеж" выложили в сеть кадры бодрой резни российских оккупантов с яркими спецэффектами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под видео в телеграм-канале батальона говорится: "Враг штурмует, мы отражаем.Так каждый день".
Военные добавляют, что сейчас самая горячая точка фронта - Покровское направление.
