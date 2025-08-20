УКР
Новини Відео Знищення вогневих позицій окупантів
Гаряче під Покровськом: оператори дронів "Сили Свободи" діляться кадрами знищення окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів 4-го батальйону Сила Свободи бригади Нацгвардії "Рубіж" виклали в мережу кадри бадьорої різні російських окупантів з яскравими спецефектами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під відео у телеграм-каналі батальйону йдеться: "Ворог штурмує, ми відбиваємо.Так щодня".

Військові додають, що наразі найгарячіша точка фронту — Покровський напрямок.

Дивіться також: Російський ДРГшник на мотоциклі вирушив в останню путь у Покровськ, де на нього чекали українські FPV-дрони. ВIДЕО

знищення (8017) Донецька область (9356) Покровськ (782) fpv-дрон (154) Покровський район (916)
Класна музичка.
20.08.2025 20:41 Відповісти
 
 