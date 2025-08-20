Гаряче під Покровськом: оператори дронів "Сили Свободи" діляться кадрами знищення окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів 4-го батальйону Сила Свободи бригади Нацгвардії "Рубіж" виклали в мережу кадри бадьорої різні російських окупантів з яскравими спецефектами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під відео у телеграм-каналі батальйону йдеться: "Ворог штурмує, ми відбиваємо.Так щодня".
Військові додають, що наразі найгарячіша точка фронту — Покровський напрямок.
