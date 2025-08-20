УКР
Російський ДРГшник на мотоциклі вирушив в останню путь у Покровськ, де на нього чекали українські FPV-дрони. ВIДЕО

У Покровськ, який зараз знаходиться під цілодобовими обстрілами, намагався проникнути російський ДРГшник. Поплічника окупантів на мотоциклі помітили українські військові. 

Почувши наближення FPV-дрона наших військових, ДРГшник зрозумів що настав кінець, перехрестився та отримав потужний удар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під відео, яке зафільмували захисники підрозділу "Гострі картузи" зазначено, що це вже не перший випадок коли на камеру зняли молитви рос солдатів перед смертю. "Цікаво, чи дозволяє той, кому вони моляться йти на чужу землю та вбивати людей за гроші? Адже це - великий гріх і не варто очікувати, що за ці гріхи не доведеться платити".

знищення (8017) Донецька область (9356) Покровськ (782) ДРГ (125) Покровський район (916)
Наостанок встиг помолитися св. Мотоциклу!
показати весь коментар
20.08.2025 19:22 Відповісти
https://youtu.be/SK1G9FmZlhY Остання путь, остання путь
показати весь коментар
20.08.2025 19:22 Відповісти
як воно вправно позує))
показати весь коментар
20.08.2025 19:24 Відповісти
Ще один любитель вбивати українців зашкварився. А як бодро починав.
показати весь коментар
20.08.2025 19:25 Відповісти
зустрівся з русофобією нарешті
показати весь коментар
20.08.2025 19:27 Відповісти
Фашист самбу танцює.
показати весь коментар
20.08.2025 19:32 Відповісти
Не фашист, а рашист.
показати весь коментар
20.08.2025 19:43 Відповісти
свинособака..
показати весь коментар
20.08.2025 20:40 Відповісти
Це не Бог покинув тебе, кацапе, а рогатий прийшов за тобою.
показати весь коментар
20.08.2025 20:10 Відповісти
Останній брейк данс...
показати весь коментар
20.08.2025 20:33 Відповісти
 
 