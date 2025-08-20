Російський ДРГшник на мотоциклі вирушив в останню путь у Покровськ, де на нього чекали українські FPV-дрони. ВIДЕО
У Покровськ, який зараз знаходиться під цілодобовими обстрілами, намагався проникнути російський ДРГшник. Поплічника окупантів на мотоциклі помітили українські військові.
Почувши наближення FPV-дрона наших військових, ДРГшник зрозумів що настав кінець, перехрестився та отримав потужний удар.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під відео, яке зафільмували захисники підрозділу "Гострі картузи" зазначено, що це вже не перший випадок коли на камеру зняли молитви рос солдатів перед смертю. "Цікаво, чи дозволяє той, кому вони моляться йти на чужу землю та вбивати людей за гроші? Адже це - великий гріх і не варто очікувати, що за ці гріхи не доведеться платити".
Топ коментарі
+5 Алекс Скела
показати весь коментар20.08.2025 19:22 Відповісти Посилання
+5 Bel Amor #601081
показати весь коментар20.08.2025 19:27 Відповісти Посилання
+4 alex #471802
показати весь коментар20.08.2025 19:24 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алекс Скела
показати весь коментар20.08.2025 19:22 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар20.08.2025 19:22 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
✘
✘
✘
✘
alex #471802
показати весь коментар20.08.2025 19:24 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар20.08.2025 19:25 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Bel Amor #601081
показати весь коментар20.08.2025 19:27 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар20.08.2025 19:32 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар20.08.2025 19:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Микола Січень #601514
показати весь коментар20.08.2025 20:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Volodymyr Gorobets
показати весь коментар20.08.2025 20:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юрист Правильный
показати весь коментар20.08.2025 20:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль