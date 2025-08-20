Російський ДРГшник на мотоциклі вирушив в останню путь у Покровськ, де на нього чекали українські FPV-дрони. ВIДЕО

У Покровськ, який зараз знаходиться під цілодобовими обстрілами, намагався проникнути російський ДРГшник. Поплічника окупантів на мотоциклі помітили українські військові.

Почувши наближення FPV-дрона наших військових, ДРГшник зрозумів що настав кінець, перехрестився та отримав потужний удар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під відео, яке зафільмували захисники підрозділу "Гострі картузи" зазначено, що це вже не перший випадок коли на камеру зняли молитви рос солдатів перед смертю. "Цікаво, чи дозволяє той, кому вони моляться йти на чужу землю та вбивати людей за гроші? Адже це - великий гріх і не варто очікувати, що за ці гріхи не доведеться платити".

