Российский ДРГшник на мотоцикле отправился в последний путь в Покровск, где его ждали украинские FPV-дроны. ВИДЕО

В Покровск, который сейчас находится под круглосуточными обстрелами, пытался проникнуть российский ДРГшник. Приспешника оккупантов на мотоцикле заметили украинские военные.

Услышав приближение FPV-дрона наших военных, ДРГшник понял, что наступил конец, перекрестился и получил мощный удар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под видео, которое сняли защитники подразделения "Гострі картузи" указано, что это уже не первый случай, когда на камеру сняли молитвы рос солдат перед смертью. "Интересно, позволяет ли тот, кому они молятся, идти на чужую землю и убивать людей за деньги? Ведь это - большой грех и не стоит ожидать, что за эти грехи не придется платить".

Топ комментарии
+5
Наостанок встиг помолитися св. Мотоциклу!
20.08.2025 19:22 Ответить
+5
зустрівся з русофобією нарешті
20.08.2025 19:27 Ответить
+4
як воно вправно позує))
20.08.2025 19:24 Ответить
20.08.2025 19:22 Ответить
https://youtu.be/SK1G9FmZlhY Остання путь, остання путь
показать весь комментарий
20.08.2025 19:22 Ответить
20.08.2025 19:24 Ответить
Ще один любитель вбивати українців зашкварився. А як бодро починав.
показать весь комментарий
20.08.2025 19:25 Ответить
20.08.2025 19:27 Ответить
Фашист самбу танцює.
20.08.2025 19:32 Ответить
Не фашист, а рашист.
20.08.2025 19:43 Ответить
свинособака..
20.08.2025 20:40 Ответить
Це не Бог покинув тебе, кацапе, а рогатий прийшов за тобою.
20.08.2025 20:10 Ответить
Останній брейк данс...
20.08.2025 20:33 Ответить
 
 