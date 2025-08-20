Российский ДРГшник на мотоцикле отправился в последний путь в Покровск, где его ждали украинские FPV-дроны. ВИДЕО
В Покровск, который сейчас находится под круглосуточными обстрелами, пытался проникнуть российский ДРГшник. Приспешника оккупантов на мотоцикле заметили украинские военные.
Услышав приближение FPV-дрона наших военных, ДРГшник понял, что наступил конец, перекрестился и получил мощный удар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под видео, которое сняли защитники подразделения "Гострі картузи" указано, что это уже не первый случай, когда на камеру сняли молитвы рос солдат перед смертью. "Интересно, позволяет ли тот, кому они молятся, идти на чужую землю и убивать людей за деньги? Ведь это - большой грех и не стоит ожидать, что за эти грехи не придется платить".
