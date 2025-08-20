Оккупанты разлетелись в разные стороны: бойцы РУБпАК "Вирій" поделились кадрами своей работы в районе Каменского. ВИДЕО

Продолжается уничтожение врага в районе Каменского на Ореховском направлении. Бойцы РУБпАК "Вирій" 241 ОБр ТрО поделились кадрами своей работы, сообщает Цензор.НЕТ.

В описании под видео, которое распространено в телеграм-канале бригады говорится, что давление врага на данном участке фронта не прекращается. Противник постоянно пытается пробраться в Степногорск малыми группами пехоты, спрятаться и выжить до подхода новых пехотинцев.

Последние дни враг пытается пробраться в направлении Степногорска через Плавни. В то же время, украинские военные продолжают уничтожать оккупантов.

