РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9478 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
1 235 3

Оккупанты разлетелись в разные стороны: бойцы РУБпАК "Вирій" поделились кадрами своей работы в районе Каменского. ВИДЕО

Продолжается уничтожение врага в районе Каменского на Ореховском направлении. Бойцы РУБпАК "Вирій" 241 ОБр ТрО поделились кадрами своей работы, сообщает Цензор.НЕТ.

В описании под видео, которое распространено в телеграм-канале бригады говорится, что давление врага на данном участке фронта не прекращается. Противник постоянно пытается пробраться в Степногорск малыми группами пехоты, спрятаться и выжить до подхода новых пехотинцев.

Последние дни враг пытается пробраться в направлении Степногорска через Плавни. В то же время, украинские военные продолжают уничтожать оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пероед" не помог: операторы беспилотников "Феникса" уничтожили десяток оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3974) уничтожение (7703) дроны (4451) Каменское (26)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розлітаються - шустрі - однако
показать весь комментарий
20.08.2025 18:16 Ответить
Добре розлітаються...
показать весь комментарий
20.08.2025 18:30 Ответить
І ось так прополюють український ґрунт 😁
показать весь комментарий
20.08.2025 18:54 Ответить
 
 