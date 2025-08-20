"Пероед" не помог: операторы беспилотников "Феникса" уничтожили десяток оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине украинские операторы беспилотных систем из бригады "Феникс" уничтожили десяток захватчиков, пушку Д-30, полевой склад боеприпасов и окопное средство радиоэлектронной борьбы.

Видео уничтожения техники и позиций противника обнародовала в телеграм-канале Госпогранслужба, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские защитники отметили, что даже современные системы РЭБ противника не смогли спасти его технику и личный состав. Это очередная успешная операция украинских пограничников и пилотов на Харьковщине.

