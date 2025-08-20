"Пєроєд" не допоміг: оператори безпілотників "Феніксу" знищили десяток окупантів на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині українські оператори безпілотних систем із бригади "Фенікс" знищили десяток загарбників, гармату Д-30, польовий склад боєприпасів та окопний засіб радіоелектронної боротьби.
Відео знищення техніки та позицій противника оприлюднила в телеграм-каналі Держприкордонслужба, повідомляє Цензор.НЕТ.
Українські захисники зазначили, що навіть сучасні системи РЕБ противника не змогли врятувати його техніку та особовий склад. Це чергова успішна операція українських прикордонників і пілотів на Харківщині.
