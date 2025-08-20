УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9823 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
1 186 0

"Пєроєд" не допоміг: оператори безпілотників "Феніксу" знищили десяток окупантів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині українські оператори безпілотних систем із бригади "Фенікс" знищили десяток загарбників, гармату Д-30, польовий склад боєприпасів та окопний засіб радіоелектронної боротьби.

Відео знищення техніки та позицій противника оприлюднила в телеграм-каналі Держприкордонслужба,  повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські захисники зазначили, що навіть сучасні системи РЕБ противника не змогли врятувати його техніку та особовий склад. Це чергова успішна операція українських прикордонників і пілотів на Харківщині.

Також дивіться: Мінус п’ять ворожих автомобілів і три позиції: бойова робота операторів БПЛА із 4-го прикордонного загону. ВIДЕО

безпілотник (4727) Держприкордонслужба ДПСУ (6335) ліквідація (4363) знищення (8017) РЕБ (171) Харківська область (1494)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 