Мінус п’ять ворожих автомобілів і три позиції: бойова робота операторів БПЛА із 4-го прикордонного загону. ВIДЕО
Аеророзвідники-оператори РУБпАК "СТРІКС" 4-го прикордонного загону завдали 9 влучних ударів FPV-дронами на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці знищили 5 одиниць техніки, антену зв’язку та 3 ворожі позиції.
Відео майстерної роботи українських захисників публікує телеграм-канал Держприкордонслужби.
