УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9823 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
492 0

Мінус п’ять ворожих автомобілів і три позиції: бойова робота операторів БПЛА із 4-го прикордонного загону. ВIДЕО

Аеророзвідники-оператори РУБпАК "СТРІКС" 4-го прикордонного загону завдали 9 влучних ударів FPV-дронами на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці знищили 5 одиниць техніки, антену зв’язку та 3 ворожі позиції.

Відео майстерної роботи українських захисників публікує телеграм-канал Держприкордонслужби. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники підрозділу "Фенікс" на Луганщині знищили танк, гармату, пункт управління БпЛА та блокпост окупантів. ВIДЕО

Держприкордонслужба ДПСУ (6335) зв’язок (405) знищення (8017) техніка (1891)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 