Прикордонники підрозділу "Фенікс" на Луганщині знищили танк, гармату, пункт управління БпЛА та блокпост окупантів. ВIДЕО

На Луганському напрямку прикордонники підрозділу "Фенікс" під час виконання завдань знищили пункт управління БпЛА та блокпост російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної роботи опублікував телеграм-канал Держприкордонслужби.

Військові зазначили, що у окупантів окрім особового складу також поменшало танків, гармат, бронетехніки, знищено кілька вантажівок, "буханок" та спецтехніку. 

