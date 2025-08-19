Пограничники подразделения "Феникс" в Луганской области уничтожили танк, пушку, пункт управления БПЛА и блокпост оккупантов. ВИДЕО

На Луганском направлении пограничники подразделения "Феникс" во время выполнения задач уничтожили пункт управления БпЛА и блокпост российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной работы опубликовал телеграм-канал Госпогранслужбы.

Военные отметили, что у оккупантов кроме личного состава также стало меньше танков, пушек, бронетехники, уничтожено несколько грузовиков, "буханок" и спецтехнику.

Также смотрите: Двое оккупантов идут по лесной тропинке, вдоль которой валяются трупы их сослуживцев. ВИДЕО 18+