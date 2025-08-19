РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10302 посетителя онлайн
Новости Видео
4 674 18

Двое оккупантов идут по лесной тропинке, вдоль которой валяются трупы их сослуживцев. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела своих ликвидированных товарищей, идя по тропе на правом берегу реки Оскол.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать около десятка ликвидированных россиян, которые лежат в лесных зарослях вдоль узкой тропинки.

"Тропа смерти ликвидированных военнослужащих ВС РФ на правом берегу реки Оскол. "Закрепились" настолько прочно, что не были эвакуированы еще с прошлой зимы", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг попытался поднять флаг севернее Серебрянки, Силы обороны его уничтожили, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

армия РФ (20339) уничтожение (7691) Оскол река (40)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Вони дійсно там усі наглухо відбиті. Нормальну людину навіть мільярд баксів не змусить добровільно піти у те пекло.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:48 Ответить
+12
капець кончені!!! Їх мочать і мочать тут, а вони все одно лізуть. Ніколи я не зрозумію кацапів!
показать весь комментарий
19.08.2025 11:50 Ответить
+11
Останній схоже вказує де заховані скарби , як на карті Флінта
показать весь комментарий
19.08.2025 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І мертві з косами стоять
показать весь комментарий
19.08.2025 11:38 Ответить
пацанчики посклизнулись в Україні
показать весь комментарий
19.08.2025 11:38 Ответить
от би мертва рука за ногу вхопила майбутнього двухсотого
показать весь комментарий
19.08.2025 11:39 Ответить
Останній схоже вказує де заховані скарби , як на карті Флінта
показать весь комментарий
19.08.2025 11:40 Ответить
И глазы добрые-добрые....
показать весь комментарий
19.08.2025 12:01 Ответить
Тому й рослинність така буйна )
показать весь комментарий
19.08.2025 11:45 Ответить
У мене так сміття на смітнику валяється, якщо сміттевозка не вчасно приізжає
показать весь комментарий
19.08.2025 11:46 Ответить
Вони дійсно там усі наглухо відбиті. Нормальну людину навіть мільярд баксів не змусить добровільно піти у те пекло.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:48 Ответить
капець кончені!!! Їх мочать і мочать тут, а вони все одно лізуть. Ніколи я не зрозумію кацапів!
показать весь комментарий
19.08.2025 11:50 Ответить
Бо там вб'ють свої, а тут ще може зайву добу будуть коптити повітря...
хворі на голову кацапи - біологічне сміття!
показать весь комментарий
19.08.2025 12:13 Ответить
Зараз набіжать ухилянти і будуть писати що це норм, бо вони отримали мільйони та знали на що йшли. А наші ТЦК гірші за кацапів, які свох нє бросают
показать весь комментарий
19.08.2025 11:52 Ответить
Згадалася пісня "Не ходи убивать "" Возвращайся назад, чей-то муж и отец, убиенный солдат - это только мертвец" ... Мабуть , кацапи не чули
показать весь комментарий
19.08.2025 11:57 Ответить
Кацапи- раби дегенерати.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:10 Ответить
Эти идут, шоб прилечь где-нибудь подальше, за следующим поворотом.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:23 Ответить
Вони не лікуються, в голови їм вбивають, що захоплювати землі інших народів та робити їх своїми рабами, щоб далі разом з ними теж йти і захоплювати ще більше землі і поневолювати ще інші народи, у цьому і є місія Московщини.
Вони не лише самі - біологічне сміття, але й перетворили на сміття і поневолені народи, тепер усі виродки (крім статистичної похибки на 0,1% від 100% населення), що москвич, що тарабанець, що якут, бурят ... усіх у тюрмі народів зробили злочинцями і пов'язали кров'ю.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:33 Ответить
Почему музыка грустная?! Пацанчики на ладу заработали, правда врядли на ней прокатятся. Но и это можно устроить.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:35 Ответить
Заробитчане лапотные.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:52 Ответить
 
 