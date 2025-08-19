Двое оккупантов идут по лесной тропинке, вдоль которой валяются трупы их сослуживцев. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела своих ликвидированных товарищей, идя по тропе на правом берегу реки Оскол.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать около десятка ликвидированных россиян, которые лежат в лесных зарослях вдоль узкой тропинки.

"Тропа смерти ликвидированных военнослужащих ВС РФ на правом берегу реки Оскол. "Закрепились" настолько прочно, что не были эвакуированы еще с прошлой зимы", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

