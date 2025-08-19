Двое оккупантов идут по лесной тропинке, вдоль которой валяются трупы их сослуживцев. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает тела своих ликвидированных товарищей, идя по тропе на правом берегу реки Оскол.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно насчитать около десятка ликвидированных россиян, которые лежат в лесных зарослях вдоль узкой тропинки.
"Тропа смерти ликвидированных военнослужащих ВС РФ на правом берегу реки Оскол. "Закрепились" настолько прочно, что не были эвакуированы еще с прошлой зимы", - отмечает в комментарии автор публикации.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+14 Adam Zhorzhevych #594986
показать весь комментарий19.08.2025 11:48 Ответить Ссылка
+12 shokolad
показать весь комментарий19.08.2025 11:50 Ответить Ссылка
+11 stathunt80 777
показать весь комментарий19.08.2025 11:40 Ответить Ссылка
хворі на голову кацапи - біологічне сміття!
Вони не лише самі - біологічне сміття, але й перетворили на сміття і поневолені народи, тепер усі виродки (крім статистичної похибки на 0,1% від 100% населення), що москвич, що тарабанець, що якут, бурят ... усіх у тюрмі народів зробили злочинцями і пов'язали кров'ю.