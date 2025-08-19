Двоє окупантів ідуть лісовою стежкою, обабіч якої валяються трупи їхніх поплічників. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіла своїх ліквідованих поплічників, йдучи стежкою на правому березі річки Оскіл.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати близько десятка ліквідованих росіян, які лежать у лісових хащах вздовж вузької стежини.
"Стежка смерті ліквідованих військовослужбовців ЗС РФ на правому березі річки Оскіл. "Закріпились" настільки міцно, що не були евакуйовані ще з минулої зими", - зазначає у коментарі автор публікації.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
хворі на голову кацапи - біологічне сміття!
Вони не лише самі - біологічне сміття, але й перетворили на сміття і поневолені народи, тепер усі виродки (крім статистичної похибки на 0,1% від 100% населення), що москвич, що тарабанець, що якут, бурят ... усіх у тюрмі народів зробили злочинцями і пов'язали кров'ю.