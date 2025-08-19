УКР
3 546 16

Двоє окупантів ідуть лісовою стежкою, обабіч якої валяються трупи їхніх поплічників. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує тіла своїх ліквідованих поплічників, йдучи стежкою на правому березі річки Оскіл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати близько десятка ліквідованих росіян, які лежать у лісових хащах вздовж вузької стежини.

"Стежка смерті ліквідованих військовослужбовців ЗС РФ на правому березі річки Оскіл. "Закріпились" настільки міцно, що не були евакуйовані ще з минулої зими", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог спробував підняти прапор північніше Серебрянки, Сили оборони його знищили, - ОСУВ "Хортиця"

І мертві з косами стоять
19.08.2025 11:38 Відповісти
пацанчики посклизнулись в Україні
19.08.2025 11:38 Відповісти
от би мертва рука за ногу вхопила майбутнього двухсотого
19.08.2025 11:39 Відповісти
Останній схоже вказує де заховані скарби , як на карті Флінта
19.08.2025 11:40 Відповісти
И глазы добрые-добрые....
19.08.2025 12:01 Відповісти
Тому й рослинність така буйна )
19.08.2025 11:45 Відповісти
У мене так сміття на смітнику валяється, якщо сміттевозка не вчасно приізжає
19.08.2025 11:46 Відповісти
Вони дійсно там усі наглухо відбиті. Нормальну людину навіть мільярд баксів не змусить добровільно піти у те пекло.
19.08.2025 11:48 Відповісти
капець кончені!!! Їх мочать і мочать тут, а вони все одно лізуть. Ніколи я не зрозумію кацапів!
19.08.2025 11:50 Відповісти
Бо там вб'ють свої, а тут ще може зайву добу будуть коптити повітря...
хворі на голову кацапи - біологічне сміття!
19.08.2025 12:13 Відповісти
Зараз набіжать ухилянти і будуть писати що це норм, бо вони отримали мільйони та знали на що йшли. А наші ТЦК гірші за кацапів, які свох нє бросают
19.08.2025 11:52 Відповісти
Згадалася пісня "Не ходи убивать "" Возвращайся назад, чей-то муж и отец, убиенный солдат - это только мертвец" ... Мабуть , кацапи не чули
19.08.2025 11:57 Відповісти
Кацапи- раби дегенерати.
19.08.2025 12:10 Відповісти
Эти идут, шоб прилечь где-нибудь подальше, за следующим поворотом.
19.08.2025 12:23 Відповісти
Вони не лікуються, в голови їм вбивають, що захоплювати землі інших народів та робити їх своїми рабами, щоб далі разом з ними теж йти і захоплювати ще більше землі і поневолювати ще інші народи, у цьому і є місія Московщини.
Вони не лише самі - біологічне сміття, але й перетворили на сміття і поневолені народи, тепер усі виродки (крім статистичної похибки на 0,1% від 100% населення), що москвич, що тарабанець, що якут, бурят ... усіх у тюрмі народів зробили злочинцями і пов'язали кров'ю.
19.08.2025 12:33 Відповісти
 
 