Минус пять вражеских автомобилей и три позиции: боевая работа операторов БПЛА из 4-го пограничного отряда. ВИДЕО
Аэроразведчики-операторы РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда нанесли 9 точных ударов FPV-дронами на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы уничтожили 5 единиц техники, антенну связи и 3 вражеские позиции.
Видео мастерской работы украинских защитников публикует телеграм-канал Госпогранслужбы.
