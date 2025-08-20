РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9478 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
590 0

Минус пять вражеских автомобилей и три позиции: боевая работа операторов БПЛА из 4-го пограничного отряда. ВИДЕО

Аэроразведчики-операторы РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда нанесли 9 точных ударов FPV-дронами на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы уничтожили 5 единиц техники, антенну связи и 3 вражеские позиции.

Видео мастерской работы украинских защитников публикует телеграм-канал Госпогранслужбы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники подразделения "Феникс" на Луганщине уничтожили танк, пушку, пункт управления БпЛА и блокпост оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6768) связь (323) уничтожение (7703) техника (1775)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 