Окупанти розліталися в різні боки: бійці РУБпАК "Вирій" поділилися кадрами своєї роботи в районі Кам’янського. ВIДЕО
Триває знищення ворога в районі Кам'янського на Оріхівському напрямку. Бійці РУБпАК "Вирій" 241 ОБр ТрО поділилися кадрами своєї роботи, повідомляє Цензор.НЕТ.
В описі під відео, яке поширене в телеграм-каналі бригади йдеться, що тиск ворога на даній ділянці фронту не припиняється. Противник постійно намагається пробратися в Степногірськ малими групами піхоти, заховатися і вижити до підходу нових піхотинців.
Останні дні ворог намагається пробратися в напрямку Степногірська через Плавні. Водночас, українські військові продовжують знищувати окупантів.
