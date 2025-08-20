УКР
Окупанти розліталися в різні боки: бійці РУБпАК "Вирій" поділилися кадрами своєї роботи в районі Кам’янського. ВIДЕО

Триває знищення ворога в районі Кам'янського на Оріхівському напрямку. Бійці РУБпАК "Вирій" 241 ОБр ТрО поділилися кадрами своєї роботи, повідомляє Цензор.НЕТ.

В описі під відео, яке поширене в телеграм-каналі бригади йдеться, що тиск ворога на даній ділянці фронту не припиняється. Противник постійно намагається пробратися в Степногірськ малими групами піхоти, заховатися і вижити до підходу нових піхотинців.

Останні дні ворог намагається пробратися в напрямку Степногірська через Плавні. Водночас, українські військові продовжують знищувати окупантів.

Розлітаються - шустрі - однако
20.08.2025 18:16 Відповісти
Добре розлітаються...
20.08.2025 18:30 Відповісти
І ось так прополюють український ґрунт 😁
20.08.2025 18:54 Відповісти
Не в цьому відео.
20.08.2025 19:29 Відповісти
 
 