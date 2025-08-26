Разведчики 1-го корпуса НГУ "Азов" взяли в плен рашистов, убивших бойца ВСУ: ситуация на Покровском направлении. ВИДЕО

Разведчики 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" взяли в плен группу российских оккупантов.

По словам военных, эти рашисты причастны к жестокому убийству украинского защитника.

Они являются теми самыми оккупантами, которые 11 августа совершили прорыв в направлении Доброполья.

"Я думаю, просто им удалось найти где-то какую-то дыру в обороне и направить туда очень много сил и средств: пехоты какой-то, мотоциклов, возможно. Как я знаю, например, ребята, которых мы меняли, им пришлось отбивать штурм 100 мотоциклов", - рассказал один из воинов.

Разведчики заявили, что не знали, кого именно берут в плен. Позже они выяснили их причастность к жестокому убийству украинского военнослужащего.

Воины 14 бригады "Червона Калина", входящей в состав 1-го корпуса Нацгвардии "Азов", обороняют Покровское направление с августа 2024 года. Ежедневно на этом направлении отбивают по 50-70 штурмов оккупантов.

Один из военных рассказал, что 70% пленных - бывшие заключенные.

15 августа воины "Азова" сообщили об остановке российского прорыва, окружении и взятии 13 оккупантов в плен.

