Разведчики 1-го корпуса НГУ "Азов" взяли в плен рашистов, убивших бойца ВСУ: ситуация на Покровском направлении. ВИДЕО

Разведчики 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" взяли в плен группу российских оккупантов.

Об этом говорится в сюжете "Украинского свидетеля", информирует Цензор.НЕТ.

По словам военных, эти рашисты причастны к жестокому убийству украинского защитника.

Они являются теми самыми оккупантами, которые 11 августа совершили прорыв в направлении Доброполья.

"Я думаю, просто им удалось найти где-то какую-то дыру в обороне и направить туда очень много сил и средств: пехоты какой-то, мотоциклов, возможно. Как я знаю, например, ребята, которых мы меняли, им пришлось отбивать штурм 100 мотоциклов", - рассказал один из воинов.

Разведчики заявили, что не знали, кого именно берут в плен. Позже они выяснили их причастность к жестокому убийству украинского военнослужащего.

Смотрите также: Наши спецназовцы взяли в плен двух оккупантов, которые пытались установить флаг России в Донецкой области. ВИДЕО

Воины 14 бригады "Червона Калина", входящей в состав 1-го корпуса Нацгвардии "Азов", обороняют Покровское направление с августа 2024 года. Ежедневно на этом направлении отбивают по 50-70 штурмов оккупантов.

Один из военных рассказал, что 70% пленных - бывшие заключенные.

15 августа воины "Азова" сообщили об остановке российского прорыва, окружении и взятии 13 оккупантов в плен.

Смотрите: Танки сожгли, пехоту добили: "Азовцы" не дали врагу закрепиться в Катериновке. ВИДЕО

Донецкая область (10601) Азов (823) пленные (2221) Покровский район (931) Доброполье (74)
Нахер в полон брати? Після обміну знову повернуться. Хоча б руку праву рубати.
показать весь комментарий
26.08.2025 10:10 Ответить
+13
Слава "Червоній Калині" й "Азову"! Героям Слава!
показать весь комментарий
26.08.2025 10:21 Ответить
+10
Це їх полонений і їм вирішувати, але чомусь мені здається, шо він обовʼязково має спрбувати втікти зі всіма випливаючими наслідками... Українці суворо дотримуються всіх конвенцій, але ж він сам спробував. І медичну допомогу йому обовʼязково мають надати. Але шо вже зробиш коли декілька десятків куль в животі?
показать весь комментарий
26.08.2025 10:22 Ответить
