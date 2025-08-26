УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12444 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
738 0

Сили оборони знищили 3 транспортні засоби росіян і 2 місця зосередження живої сили ворога під Вовчанськом. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" підрозділу РУБпАК "Фурія" провели серію точних ударів по загарбниках, використовуючи FPV-дрони та безпілотники "Vampire".

Було знищено три транспортні засоби противника та два місця зосередження його живої сили під Вовчанськом.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники взяли в полон дев’ятьох окупантів на Покровському напрямку, - ДПСУ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18535) Держприкордонслужба ДПСУ (6351) знищення (8065) Вовчанськ (463) Харківська область (1517) Чугуївський район (208)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 