Сили оборони знищили 3 транспортні засоби росіян і 2 місця зосередження живої сили ворога під Вовчанськом. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Гарт" підрозділу РУБпАК "Фурія" провели серію точних ударів по загарбниках, використовуючи FPV-дрони та безпілотники "Vampire".
Було знищено три транспортні засоби противника та два місця зосередження його живої сили під Вовчанськом.
Про це повідомляє Держприкордонслужба у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
