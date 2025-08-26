Сили оборони знищили 3 транспортні засоби росіян і 2 місця зосередження живої сили ворога під Вовчанськом. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" підрозділу РУБпАК "Фурія" провели серію точних ударів по загарбниках, використовуючи FPV-дрони та безпілотники "Vampire".

Було знищено три транспортні засоби противника та два місця зосередження його живої сили під Вовчанськом.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

