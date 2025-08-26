РУС
Нацгвардейцы уничтожили российские пушки и склады боекомплекта на Покровском направлении. ВИДЕО

Воины бригады "Спартан" уничтожили российские пушки и склады боекомплекта на Покровском направлении.

Видео боевой работы они обнародовали на своем канале, передает Цензор.НЕТ.

"Маскировка не помогла: российская техника выведена из строя, а с БК получилось неплохое фаер-шоу", - отметили защитники.

Автор: 

26.08.2025 14:01 Ответить
Чудово!
26.08.2025 14:32 Ответить
 
 